Gracyanne Barbosa deixa seguidores com água na boca ao compartilhar 'aperitivo' de ensaio sensual

A modelo e dançarina Gracyanne Barbosa segue firme na consolidação do posto de musa fitness. Entre uma e outra postagem que mostra a sua rotina diária de exercícios e as 'publis' que garantem boa parte da renda como garota propaganda de produtos para a definição e cuidado com o corpo, ela faz questão de lembrar o que faz dela um objeto de desejo e referência de fisicultura.

VEJA MAIS

No último fim de semana, ela compartilhou com os seguidores alguns cliques feitos pelo fotógrafo Lucas Botega durante um ensaio sensual à beira da praia. Além de um bronzeado indefectível com direito à micromarquinha, Gracyanne exibiu um corpo esculpido com a determinação de anos dedicados à musculação e uma dieta bastante regrada.

As fotos, também compartilhadas por Lucas em seu perfil no Instagram, receberam vários elogios dos fãs e seguidores da musa. "Torradinha e Salgadinha", escreveu um. "Referência e inspiração", disse outra. "Bronze de milhões", arrematou um terceiro.