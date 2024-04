Motorista colide veículo de luxo contra mureta de proteção na av. Bruno Sechi

Um motorista perdeu o controle de seu carro de luxo, resultando em uma colisão contra a mureta de proteção na av. Padre Bruno Sechi, bairro do Tapanã, em Belém, na manhã deste sábado (27). O acidente ocorreu em frente ao condomínio Jardim Espanha.

Imagens feitas pela equipe do Grupo Liberal mostram que a batida acionou o airbag do veículo. Apesar da intensidade do impacto, não há relatos sobre feridos. Um caminhão guincho foi chamado para remover o veículo e desobstruir a pista.