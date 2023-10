Crianças em tratamento contra câncer recebem visita de cavalo da PM; vídeo

Várias crianças em tratamento contra o câncer receberam uma visita diferente na última semana. A Cavalaria da Polícia Militar levou um dos cavalos em uma ação para alegrar os pacientes oncológicos do Hospital do Câncer de Cuiabá (MT). Os pequenos puderam fazer carinho, montar e tirar fotos no animal que conquistou as pessoas presentes no local.

A equipe da PM divulgou a ação na semana passada no Instagram e recebeu muitos elogios pela iniciativa. O animal escolhido para a visita à ala de tratamento foi um cavalo branco que ganhou corações desenhados na cor rosa ao redor do corpo.

Os pequenos pacientes do HCan se mostraram curiosos ao ver o cavalo e com vontade de fazer carinho no animal. Para isso, eles receberam auxílio dos policiais, que estiveram presente nas interações das crianças, especialmente na hora de montar e tirar fotos com o novo visitante.

A interação entre o cavalo e as crianças ajuda a liberar endorfina, conhecida como "hormônio do prazer", uma das substâncias responsáveis pelo bem-estar pessoal, prazer, bom humor e felicidade.

Além do projeto realizado no hospital, a cavalaria da PM realiza projetos sociais com equoterapia voltada para crianças em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, e com pacientes do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT).

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)