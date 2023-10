Simony volta aos palcos, após luta contra câncer, e muda o visual: 'o show vai começar'

A cantora Simony volta aos palcos hoje, 2, em São Paulo, após fazer tratamento contra o câncer. A artista faz a volta de visual novo. Confira os detalhes!

A cantora Simony, 47 anos, volta a fazer shows após o tratamento de câncer do tipo epidermoide, localizado na parte final do intestino, perto do ânus.

Em um vídeo publicado em seu Instagram mostra o processo de mudança:

Para o seu retorno a artista mudou po visual e agora está loira e com magahair. Simony destacou que a quimioterapia a fez perder cabelo. Sobre seu retorno, diz que não há nada mais incrível para ela. “Cheguei até aqui, não existe nada mais incrível que a fé. E o show vai começar”, disse,

Os artistas que seguem a cantora no Instagram comentaram a mudança de visual. “Maravilhosa”, disse Luiza Possi; “Estarei te aplaudindo sempre”; destacou Leilah Moreno; “Ô glória”, escreveu David Brazil. “Que comece o show!”, “Sempre diva, você nos inspirou na infância e segue nos inspirando na vida adulta. Nossa rainha”; “Guerreira! Você é uma inspiração para nós”; “Nossa, ficou linda”, completaram os fãs da loira.