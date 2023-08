Preta Gil e Simony se encontram em hospital após travarem luta contra o câncer; vídeo

A cantora Preta Gil compartilhou nas redes sociais um momento com Simony. Nesta terça-feira (29), elas se encontraram em um hospital. Ao longo deste ano, as artistas se aproximaram por conta do tratamento que enfrentaram contra o câncer no intestino.

Simony não conteve a emoção ao encontrar com Preta. "Como esperei por esse encontro. Simony, você é luz pura, sua força me dá força. Obrigada por não soltar minha mão durante esse tratamento. Te amo! Vamos juntas receber essa cura que já veio para nós", escreveu a filha de Gilberto Gil, no seu perfil no Instagram.

O momento foi cheio de emoção e lágrimas. "A gente está no mesmo barco. Te amo", disse Preta. "Eu estou muito feliz. Te amo também. A gente nunca foi tão próxima, mas agora parece que você é um pedaço do meu coração", respondeu a ex-Balão Mágico.

Simony descobriu o diagnóstico de câncer no intestino em agosto de 2022, ela concluiu o tratamento em dezembro, mas precisou retomá-lo em abril de 2023, após pontos de atividade da doença permanecerem presentes em seu organismo. A cantora celebrou, no início deste mês, a sua última sessão de quimioterapia. Já Preta descobriu a doença em janeiro deste ano, em agosto ela realizou a cirurgia de remoção do tumor e comemorou a remissão da doença, mas segue internada para sua recuperação.