A banda de rock The Calling fará show em Belém em maio de 2024

A banda de rock norte-americana The Calling fará show em Belém no dia 18 de maio de 2024. O anúncio foi feito no Instagram oficial do grupo, em colaboração com a produtora Venus Concert, responsável pela turnê da América Latina. A atual formação da banda tem Alex Band como vocalista, o músico Liberati e o guitarrista Daniel Damico.

VEJA MAIS

No Brasil a banda The Calling fará shows em São Paulo, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Recife, Manaus, Teresina, Belém e por último, Fortaleza. Após a passagem pelo Brasil o grupo segue ainda para o México e fará shows em Monterrey e Mexico City.

Veja o anúncio:

Confira a data dos shows:

21/04/2024: São Paulo

03/05/2024: Goiânia

04/05/2024: Brasília

05/05/2024: Rio de Janeiro

07/05/2024: Porto Alegre

09/05/2024: Curitiba

11/05/2024: Campinas

12/05/2024: Recife

14/05/2024: Manaus

16/05/2024: Teresina

18/05/2024: Belém

19/05/2024: Fortaleza

31/05/2024: Monterrey

01/06/2024: Mexico City

Sobre a banda The Calling

A banda norte-americana The Calling surgiu em Los Angeles, na Califórnia no início dos anos 2000. Após inúmeros sucessos, encerrou sua jornada em 2005. A primeira formação tinha Alex Band como vocalista, Aaron Kamin, na guitarra, Billy Mohler, no baixo, Sean Woolstenhulme, naguitarra e Nate Wood, na bateria). Sean saiu e foi substituído por Dino Meneghin.

A banda também teve destaque com a formação com Alex no vocal, Daniel Damico na guitarra base e Justin Meyer na bateria; além de Justin d'Errico na guitarra solo e Corey Britz no baixo e teclado. A atual formação da banda tem Alex Band como vocalista, o músico Liberati e o guitarrista Daniel Damico.