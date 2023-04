Banda americana The Calling adia turnê na América Latina, que incluiria show em Belém

A banda de rock americana The Calling, que fez sucesso no ínicio dos anos 2000, particularmente entre 2001 e 2004, adiou a turnê que passaria por diversas cidades da América Latina, incluindo Belém. O comunicado foi publicado na tarde desta quarta-feira (5), nas redes sociais do local onde aconteceria a apresentação na capital paraense.

A casa de shows, localizada no bairro da Batista Campos, informou que o show que seria apresentado em abril precisou ser cancelado devido ao adiamento da turnê para o próximo ano.

O anúncio do show ainda não havia sido feito, mas a apresentação já estava confirmada, segundo o comunicado. Nos comentários, os seguidores lamentaram a notícia e alguns até se revoltaram. "Oh nooooooo, eu queria tanto", escreveu uma internauta. "Mas não deixem de trazê-los em 2024, por favor!!!", pediu outra.

A banda, que terminou em 2005 e retornou em 2013, publicou um vídeo no perfil oficial pedindo desculpas pelo adiamento. O vocalista Alex Band gravou um vídeo lamentando o ocorrido. "Não acredito que tenho que dar essas notícias, mas a turnê na América do Sul precisará ser adiada mais uma vez. Sinto muito por todas as pessoas que já se planejaram, mesmo para as datas antigas em dezembro", disse o integrante.

Alex Band informou que estava enfrentando problemas para renovar seu passaporte. A The Calling faria shows também em São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Santos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)