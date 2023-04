Todas as Flores estreia segunda temporada com trama de vingança, poder e sexo; saiba o que esperar

A espera acabou para os fãs da novela "Todas as Flores", produto original do Globoplay. Estreia nesta quarta-feira (5) a segunda parte da trama de João Emanuel Carneiro. Serão cinco capítulos publicados no streaming, a partir das 20h ao logo desta semana. A trama lançada em 2022 conta a história de Maíra, personagem de Sophie Charlotte, uma perfumista cega que sofre maus bocados nas mãos de Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin), mãe e meia-irmã da protagonista. Veja o trailer:

Ao fim da primeira parte, Maíria surge determinada em se vingar de tudo o que passou. O primeiro passo foi fazer uma cirurgia para tentar recuperar parte da visão. Com a vingança de Maíra ocorrendo, o que esperar da segunda temporada da novela? Confira!

Segundo é possível ver através do trailer, a novela vai começar mostrando os resultados da cirurgia de Maíra, já que seu caso permitia uma tentativa de reverter a condição. O procedimento, que aparece como bem sucedido, limita a visão da personagem.

Essa limitação, no entanto, não será empecilho para tramar sua vingança contra todas as maldades cometidas por Zoé e Vanessa. A primeira delas foi ter roubado o dinheiro da mãe para conseguir fazer isso, mas agora a punição contra ela e a irmã deve ser brutal.

Maíra deve não só se vingar, mas também tentar recuperar o filho que teve com Rafael (Humberto Carrão), que trabalha numa fazenda de tráfico humano e também vem investigando a vida de Zoé. Esse enredo de 'Todas as Flores' também deve trazer muitas reviravoltas, com a quadrilha finalmente sendo descoberta e desmontada.

A fazenda de tráfico humano vai precisar de bastante esforço policial para ser desmontada, com Rafael fazendo parte desse plano. A vingança de Maíra também deve ser crucial para esse desmanche, mas a missão será bastante perigosa. Para Zoé e Vanessa, o destino será a prisão ou a morte.

Já as histórias de Diego (Nicholas Prattes) têm dois lados: sua participação na quadrilha de tráfico humano e o envolvimento com mãe e filha ao mesmo tempo, sem que elas saibam. As ações do personagem devem ser descobertas por ambas, atrapalhando seus planos de tentar impedir que os crimes da fazenda sejam descobertos.

'Todas as Flores' retorna para a segunda parte no Globoplay nesta quarta-feira (5), ganhando cinco novos capítulos a cada quarta-feira. Antes de começar a maratona, você pode conferir episódios especiais com o resumo da primeira parte.