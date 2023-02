Todas as Flores: o que acontece com Maíra na novela Todas as Flores, da GloboPlay

Após descobrir que a própria mãe armou um plano para sequestrar o neto, Maíra (Sophie Charlotte) fica muito revoltada, começa a executar seu plano de vingança e deixa de lado aquele papel de mocinha que todos conheciam. “A Zoé (Regina Casé) vendeu o meu filho. Aquela Maíra não existe mais. Roubar o dinheiro dela não é nada perto do meu filho, mas é lá que mais vai doer”, diz a perfumista sobre seu plano, que terá o apoio de Pablo (Caio Castro).

Maíra executa o plano com sucesso e consegue pegar todo o dinheiro que tinha no cofre dentro do closet de roupas de Zoé. “Te peguei! Vou usar o seu dinheiro para acabar com você” diz a filha. Pablo, que acompanha o plano, acredita que dentro do cofre havia pelo menos 300 mil reais.

Ao chegar em casa e perceber que o cofre está totalmente vazio, Zoé fica apavorada e vai cobrar na casa de Vanessa (Letícia Colin), a filha caçula, que está tentando incansavelmente seduzir Rafael (Humberto Carrão), o ex-namorado da irmã. “Vanessa, quem faz com a mãe o que você está fazendo comigo, merece arder no fogo do inferno”, diz a dondoca na frente do empresário e da filha.

Judite (Mariana Nunes), madrinha de Maíra, vê o dinheiro em uma mala de Pablo e a afilhada acaba tendo que contar o plano de vingança. “Vou usar para pagar minha cirurgia. Sabia que tinha essa possibilidade, meu caso é raro, mas não tinha dinheiro. Com a ajuda do Pablo encontrei um médico disposto a me operar nessa cirurgia difícil. Vou pagar minha cirurgia, encontrar o meu filho e me vingar” diz Maíra.

Como assistir Todas as Flores no Globoplay?

A novela "Todas as Flores" será lançada em duas partes exclusivamente para os assinantes da plataforma de streaming Globoplay. A trama terá 85 capítulos no total. A primeira fase conta com 45 episódios, que já foram lançados. Já a segunda temporada, com 40, que estreará em 26 de abril de 2023, com os lançamentos ocorrendo até junho, de cinco em cinco capítulos todas às quartas-feiras

As modalidades de assinaturas do Globoplay são variadas, Nos planos mensais, o mais barato custa R$24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$178,80 (equivalente a R$14,90 por mês).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)