Todas as Flores: o que acontece com os irmãos de Diego na novela Todas as Flores, da GloboPlay

Diego, o personagem vivido por Nicolas Prattes, tem vivido altos e baixos na novela Todas as Flores, da Globoplay. Devido sua casa ter sido demolida, ele e sua família tiveram que morar na rua e enfrentar diversos desafios.

Depois de aceitar ser preso por um crime que não cometeu em troca de dinheiro, Diego procura a família pelo Centro do Rio de Janeiro, e acaba tendo uma “vitória” nessa busca - mas não como ele esperava. Emocionado, ele acaba localizando seu irmão Biel (Rodrigo Vidal) que vai correndo para o abraço ao ver o irmão mais velho. Assista à cena.

VEJA MAIS

Sem a família, o caçula se viu tendo que pedir dinheiro na rua para sobreviver. Ao encontrar Diego, os dois acabam discutindo e Biel acaba fugindo.

Após o irmão ter sido preso, a irmã ter sido sequestrada e a mãe ter morrido atropelada, Biel acabou sendo cuidado por Galo (Jackson Antunes). A irmã, Jéssica (Duda Batsow), acreditou na proposta de Galo e aceitou ir para uma fundação acreditando que receberia uma formação e ajudaria a família. Porém, ela acaba sendo sequestrada e tendo uma gravidez indesejada por meio de inseminação artificial.

Dando lugar ao "Big Brother Brasil 23", Todas as Flores volta na Globoplay com a 2° parte, com 40 episódios, no dia 23 de abril de 2023.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)