Ator de 'Todas as Flores' anuncia fim do casamento quatro meses após nascimento da filha

O ator Luis Navarro estava casado há sete anos com a ex-bailarina do Faustão, Ivi Pizzott. No último domingo (22), o ex-casal informou pelas redes sociais o fim do casamento. Luis Navarro interpreta Mark na novela "Todas as Flores".

De acordo com as palavras do ator, ele sucumbiu. "Ser pai, marido, artista e ser um dos alicerces de uma família preta não é pra poucos, meu espírito sucumbiu, enfraqueceu", escreveu. O ator é pai de duas meninas: Kali, que tem 4 anos, e Zuri, que tem apenas 4 meses.

E ainda completou: "Eu me encontro confuso com a vida e tomei a decisão de reencontrar a minha essência e pra isso precisei dar um tempo no relacionamento. Não lembro a última vez que fiquei sozinho pra refletir, que li um livro ou que me olhei no espelho e me orgulhasse de mim".

VEJA MAIS

Já Ivi disse: "É com muita, muita dor e em respeito a todos vocês que sempre torceram por nossa família, que venho comunicar que eu o Luis não estamos mais juntos. Tá difícil e eu não tive escolha", postou.