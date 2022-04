Paola Carosella revela que sucesso incomodava seu ex-marido: 'Fazia eu me sentir mal'

A chef de cozinha Paola Carosella falou pela primeira vez sobre a relação com o ex-marido, o fotógrafo Jason Lowe, de quem se separou no ano passado. A ex-Masterchef e também youtuber contou que a relação vinha passando por problemas nos últimos dois anos.

Paola disse que chefou ao ponto de se perguntar "até onde vale a pena sofrer?". Disse também que fez de tudo para que o relacionamento funcionasse, mas atitudes do dia a dia do parceiro acabaram se tornando um grande peso.

"O meu sucesso, o fato de eu ser feliz com a vida que eu tinha… Eu faço muitas coisas e eu gosto muito das coisas que eu faço e eu acho que isso incomodava muito ele. Ele não falava isso, mas esse incômodo chegava a mim na forma como ele se expressava, de uma maneira meio manipuladora, sabe? Que fazia eu me sentir mal por aquilo e eu me via numa situação em que eu tinha que falar para mim mesma 'espera aí, o que eu fiz de errado?'", contou Paola em entrevista à revista Boa Forma.

A chef chegou a exemplificar uma situação que despertaria ciúme no ex-parceiro, em momentos onde ela recebia muita atenção por conta de seu trabalho.

"Um dia como o de hoje, em que tem um monte de gente tirando foto de mim para um veículo, deixava ele muito incomodado e aí, depois, vinha um pequeno maltrato, uma frase agressiva fora de lugar... Mas tudo sob um manto de 'eu te amo'. E quando você está dentro disso e ama a pessoa, você não percebe muito bem o que está acontecendo, a manipulação. É preciso você olhar de fora, reparar no que está nas entrelinhas — que vistas de fora estão em letras bem grandes. Eu me separei e depois de 4 meses que muitas dessas 'fichas' começaram a cair", revelou Paola.