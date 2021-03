Paola Carosella indica coletânea com participação de paraense

A chef de cozinha Paola Carosella indicou em seu canal do youtube a leitura do livro "História e Alimentação: Brasil séculos XVI-XIX", organizado pela paraense Sidiana Macedo, da Universidade Federal do Pará, e Leila Algranti da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O livro é uma coletânea que reúne 29 pesquisadores que atuam na área da história da alimentação.

Paola diz que a publicação é acadêmica, mas indica aos estudiosos da gastronomia. O livro foi pensado após as duas organizadoras do exemplar entenderem sobre a escassez de material acerca do assunto. O Brasil é um país rico e cheio de referências com relação a essa temática, mas é nitidamente escasso de material publicado.

Diante dessa realidade, elas começaram a organizar o exemplar reunindo com pesquisadores de todo o país com publicações que tratam sobre a história da alimentação. "O livro reúne capítulos de estudiosos representantes de todas as regiões do país. Resolvemos abordar diferentes temáticas dentro da abordagem da história da alimentação", explica Sidiana.

O livro começou a ser trabalhado em 2018 e lançado no ano passado de forma virtual pela editora Paka-Tatu. Sidiana explicou que foi criado um instagram como ferramenta para promover debate e encontro com os pesquisadores. "Nós fizemos o lançamento e também estabelecemos uma agenda de encontros e bate-papo envolvendo todos os pesquisadores que publicaram no livro", explica a paraense.

O livro resultou em aproximadamente 800 páginas com textos que falam da alimentação como medicamento até os dias atuais, a cultura da alimentação nas ruas. "Nós decidimos dividir a publicação e juntamos os pesquisadores em temáticas similares e fomos realizando as seções", explicou sobre a dinâmica da publicação.

Há 14 anos, Sidiana Macedo pesquisa sobre a temática da alimentação na Amazônia, que trata sobre a ancestralidade da comida e entre outras abordagens. Ela já tem um livro publicado e nessa coletânea dedicou um capítulo ao assunto.

"Nessa publicação o meu texto trata sobre a culinária de Belém. Falo do açaí, do tacacá, da maniçoba e falo dos processos de transformações. Desde como os índios se alimentavam até os dias atuais", explica.

Além dessa temática, o livro tem um capítulo que trata sobre o processo de abastecimento dos alimentos, que é um assunto de grande importância e de interesse econômico.

“Muitas cidades do Brasil não conseguem produzir para toda a população o seu próprio alimento, por isso, exportam. Isso ficou nítido na época da greve dos caminhoneiros, as pessoas ficaram desesperadas e correram para os supermercados. Aqui em Belém ocorria um fato curioso, em alguns supermercados faltaram alguns alimentos, mas se a pessoa fosse na feira conseguia encontrar. O nosso abastecimento aqui é diferenciado por conta geográfica, recebemos alimentos pelas estradas e pelos rios”, pontuou.

O livro foi vendido para todo o país e para o exterior como Portugal e Estados Unidos. A editora já conta com os últimos exemplares e quem quiser conhecer mais sobre a obra pode acessar o instagram @livrohistoriaealimentacao