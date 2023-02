Todas as Flores: quem é Barbara Reis, atriz que interpreta a vilã Débora na novela do GloboPlay

A novela "Todas as Flores", do Globoplay, estreou no dia 19 de outubro de 2022 e foi feita exclusivamente para a plataforma de streaming, sendo a primeira novela da TV Globo a estrear nesse estilo. Escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor das telenovelas A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), a novela conta com uma temporada de 45 episódios, com a segunda temporada de 40 episódios para lançamento no dia 23 de abril de 2023.

O principal tema da novela é retratar a deficiência visual vivida pela personagem Maíra (Sophie Charlotte). Criada apenas pelo pai, Rivaldo (Chico Diaz), ela tem a vida completamente alterada quando, um dia, é surpreendida por sua mãe, Zoé (Regina Casé), que acreditava estar morta. A aproximação entre as duas ocorre devido ao tratamento contra a leucemia que Vanessa (Letícia Colin), a irmã até então desconhecida, está tratando e por isso precisa de um transplante de medula.

Quem é a atriz Bárbara Reis?

Barbara Christina Sousa dos Reis de 33 anos, mais conhecida como Bárbara Reis, é uma atriz brasileira nascida no Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro de 1989. Além do teatro, Bárbara já trabalhou também em um pet shop da família. Na época, sua mãe queria alcançar a independência financeira e pediu para que a filha ajudasse. Ela embarcou nessa com uma condição: se a família toda embarcasse também. Bárbara então aprendeu os dotes de groomer, ou mais conhecido como tosadora.

Bárbara se apaixonou pela atuação aos 12 anos de idade após ir apreciar sua irmã mais velha em um espetáculo de conclusão de curso de teatro, e desde ali entendeu que aquela era sua vocação, entrando para o mesmo curso tempos depois.

A atriz participou da minissérie Éramos Seis, da novela Velho Chico, da série Sob Pressão e Os Dias Eram Assim. O principal destaque na carreira da atriz veio na pele vilanesca de Débora, personagem da novela Todas as Flores, do serviço de streaming Globoplay.

Qual a sinopse da personagem Débora em “Todas as Flores”?

A novela conta com a trama da vilã Débora, interpretada pelo atriz Bárbara Reis, que terá surpreenderá com o passar do tempo com o quanto está envolvida na organização criminosa que pratica o tráfico humano e o trabalho escravo ao lado do marido Samsa, vivido pelo ator Ângelo Antônio.

Dividindo o protagonismo de vilã com Zoé e Vanessa, Débora se mostrará mais perigosa que as duas, ameaçando Zoé de morte e sugerindo ao marido também que acabem com Maíra, depois que ela consegue escapar das mãos da facção na fazenda.

Usando a sua beleza e sensualidade para conseguir o que quer, a vilã acaba atraindo o ex-garçom Diego, personagem de Nicolas Prattes, a mando também do marido, para que ele faça parte dessa organização criminosa. Entretanto, seu jogo vai além e ela acaba se apaixonando pelo rapaz.

A perversidade dela se intensifica quando ela passa a maltratar uma criança, nesse caso, Biel (Rodrigo Vidal), irmão de Diego. Ela tentará fazer Diego esperar que uma investigação ache seu irmão. Sem paciência, ele quer respostas logo e que localizem o mais rápido possível Biel. O ex-garçom nem imagina que Débora está por trás de todo o mal vivido pela sua família, e ficará mais grato por ela conseguir "achar" o seu irmão. No entanto, Biel percebe a armação da vilã e será aterrorizado por ela.

Como assistir Todas as Flores no Globoplay?

"Todas as Flores" será lançada em duas partes. A trama terá 85 capítulos no total. A primeira fase conta com 45 episódios, que já foram lançados na plataforma de streaming. Já a segunda temporada, com 40, estreará em 26 de abril de 2023, com os lançamentos ocorrendo até junho, de cinco em cinco capítulos todas às quartas-feiras .Além disso, junto com os capítulos, o Globoplay lança episódios contando histórias reais de pessoas com deficiência visual em diversos lugares do Brasil, contando sobre os desafios pessoais e profissionais.

Quem faz parte do elenco de Todas as Flores?

As protagonistas da novela são Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Regina Casé, Letícia Colin, Caio Castro, Mariana Nunes, Fábio Assunção, Nicolas Prattes, Douglas Silva, Chico Diaz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Mumuzinho, Micheli Machado, Jhona Burjack, Xande de Pilares, Zezeh Barbosa, Mary Sheila, Heloisa Honein, Naruna Costa, Yara Charry, André Loddi, Kelzy Ecard, Camila Alves, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Jackson Antunes e mais um grande elenco.

Quanto custa assinar o Globoplay?

As modalidades de assinaturas do Globoplay são variadas, Nos planos mensais, o mais barato custa R$24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$178,80 (equivalente a R$14,90 por mês).

Também estão disponíveis outros planos que incluem acesso aos canais ao vivo, streamings de esporte, filmes e de lutas, como o UFC.

