Todas as Flores: quem é o ator Humberto Carrão, o Rafael da novela

A novela Todas as Flores estreou no dia 19 de outubro de 2022 e foi feita exclusivamente para a plataforma de streaming Globoplay. Escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor das telenovelas A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), a trama atual está planejada para ser lançada em duas temporadas e conta com a trama do mocinho romântico Rafael, interpretado pelo ator Humberto Carrão, que terá uma mudança radical ao descobrir segredos de família.

O principal tema da novela é retratar a deficiência visual vivida pela personagem Maíra (Sophie Charlotte). Criada apenas pelo pai, Rivaldo (Chico Diaz), ela tem a vida completamente alterada quando, um dia, é surpreendida por sua mãe, Zoé (Regina Casé), que acreditava estar morta. A aproximação entre as duas ocorre devido ao tratamento contra a leucemia que Vanessa, a irmã até então desconhecida, está tratando e por isso precisa de um transplante de medula.

A Venessa consegue se recuperar e retomar a vida com o noivo Rafael, mas ela não esperava que o rapaz também fosse se apaixonar pela irmã, a Maíra. O mocinho romântico do folhetim é herdeiro da empresa Rhodes, atuante no mercado de beleza, e filho único de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) e Humberto (Fábio Assunção). Apesar de parecer ser uma família unida, Rafael enfrenta diversos problemas de relacionamento com o pai, um empresário ambicioso e mau-caráter, que construiu o casamento e a carreira fazendo golpes.

A principal aliada do malandro é Zoé, que o conhece desde os tempos de juventude. Inclusive, é ela que o apresenta para Guiomar, já com o intuito de conquistar a milionária e pôr as mãos na fortuna da empresa. A reviravolta na vida do Rafael ocorre quando ele descobre que é fruto de um casamento golpista e que o pai sempre traiu a esposa. Para saber mais sobre o personagem, não perca os próximos capítulos de Todas as Flores.

Rafael se voltará contra o próprio pai ao descobrir diversos segredos e armações (Reprodução / TV Globo)

Quem é o ator Humberto Carrão?

Humberto Halbout Carrão Sinoti nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de agosto de 1991. Além de ator, também é diretor e roteirista. A carreira iniciou nos anos 2000, aos oito anos, no seriado "Bambuluá", produzido pela Rede Globo. Desde então, o ator já participou de diversas produções da emissora, como o o seriado Malhação e as novelas Cheias de Charme, Ti Ti Ti, A Lei do Amor e Geração Brasil.

O destque veio neste ano, vivendo o protagonista Caco, na série Rota 66 - A Polícia que Mata. A produção é baseada no livro homônimo do jornalista Caco Barcellos e fala sobre a trajetória do profissional que foi marcada por investigações jornalísticas envolvendo assassinato e um grupo de matadores.

Como assistir Todas as Flores no Globoplay?

Todas as Flores será lançada em duas partes. A trama terá 85 capítulos no total. A primeira fase contará com 45 episódios, que serão lançados de cinco em cinco capítulos todas às quartas-feiras, até 14 de dezembro. Já a segunda temporada, com 40, estreará em 26 de abril de 2023, com os lançamentos ocorrendo até junho.

Além disso, junto com os capítulos, o Globoplay lança episódios contando histórias reais de pessoas com deficiência visual em diversos lugares do Brasil, contando sobre os desafios pessoais e profissionais.

Quem faz parte do elenco de Todas as Flores?

As protagonistas da novela são Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Regina Casé, Letícia Colin, Caio Castro, Mariana Nunes, Fábio Assunção, Nicolas Prattes, Douglas Silva, Chico Diaz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Mumuzinho, Micheli Machado, Jhona Burjack, Xande de Pilares, Zezeh Barbosa, Mary Sheila, Heloisa Honein, Naruna Costa, Yara Charry, André Loddi, Kelzy Ecard, Camila Alves, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Jackson Antunes e mais um grande elenco.

Quanto custa assinar o Globoplay?

As modalidades de assinaturas do Globoplay são variadas, Nos planos mensais, o mais barato custa R$24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$178,80 (equivalente a R$14,90 por mês).

Também estão disponíveis outros planos que incluem acesso aos canais ao vivo, streamings de esporte, filmes e de lutas, como o UFC.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)