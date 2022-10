Deficiência visual é abordada em trama da Globoplay

Em coletiva de imprensa auto descritiva (quando a pessoa fala de si), atores do “Todas as Flores”, conversaram com jornalistas de todo o Brasil de forma online na manhã de segunda-feira, 3. Atpres do elenco, como Humberto Carrão, Fábio Assunção, Camila Alves, Yara Charry, Thalita Carauta e Nicolas Prates, estavam presentes para falar dos seus personagens.

Quando os atores se apresentavam, faziam a sua autodescrição, tanto de como estavam e são, como do local. Em seguida, eles falaram sobre cada personagem. A deficiência visual será um dos temas abordados na novela. O elenco é formado por Cleber Tolini, que tem baixa visão, e as atrizes Moira Braga e Camila Alves, que são cegas.

A trama de João Emanuel Carneiro, estará disponível na Globoplay este mês.

Cleber, Moira e Camila são os analistas olfativos da empresa de vestuário e perfumaria Rhodes, e vão trabalhar com Sophie Charlotte, a perfumista Maíra, que é uma jovem cega.

“Isso tudo é muito novo para mim, nunca fiz nenhuma novela, até esse espaço da coletiva é novo, desconhecido e interessante”, iniciou Camila.

A atriz falou sobre quanto sua personagem é destemida. “A Gabriela é uma mulher, na trama, que experimenta um amor livre. Ela é bissexual, no início da novela vai ter um envolvimento com Márcio (Cleber Tolini) e depois com Laura (Amanda Mittz). Ela dá uma jogada de charme para o Xande de Pilares, o Seu Darci. Gabriela só vai”, contou.

Ela também irá contar com um parceiro de vida para dividir as cenas. “Eu sou uma humana com um cão guia há quatro anos, o Astor, então quem está gravando na novela é o meu cão guia”, explicou.

Camila Alves terá a companhia de Astor em 'Todas as Flores". (Estevam Avellar / Globo)

Camila falou um pouco sobre esse novo desafio. “A gente tem um problema estrutura histórico com as questões das representações da deficiência. E acho que a chegada de Gabriela e dos outros personagens cego estão tentando fazer mudanças estruturais na narrativa da deficiência e vamos ver quando começar quais são os arranjos que esse trabalho vai tomando", acrescenta.

Humberto Carrão é Rafael, que passou em um período na infância que não enxergava, até realizar um transplante de córnea e voltou a ver. De acordo com o ator, provavelmente o seu personagem, sofreu um acidente de carro e um pedaço de vidro entrou na córnea dele, e por isso a necessidade de esperar um período de um a dois anos para realizar a intervenção cirúrgica.

“Claro que esse evento mudou a vida dele, a forma dele vê as coisas. Mas ele aproveitou a posição de privilegio na empresa para cumprir a lei, Essa novela é muito difícil de fazer”, explicou.

O ator ainda falou sobre as narrativa sobre deficiências que estão viciadas, por isso ele contou com a ajuda de Moira Braga e Camila Alves. “Toda a relação com cenas diretamente ligadas a esse assunto, eu e Sophie estamos o tempo inteiro cm contato com a Camila”, contou Carrão.

A atriz revelou a importância de Carrão com o Rafael e a sua narrativa. “É bonito ver o comprometimento dele pessoal”, disse Camila

"Todas as Flores" estreia na segunda quinzena de outubro e é dividida em duas temporadas que vão subir na Globoplay em blocos de cinco capítulos.