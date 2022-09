Xande de Pilares fala sobre estreia em novela da Globoplay: 'fui achando que não ia passar'

Uma parte do elenco de "Todas as Flores", nova novela Original Globoplay, foi apresentado para o público em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (23). Entre os destaques da produção, está um núcleo composto apenas por atores negros, que conta com Xande de Pilares, Zezeh Barbosa, Micheli Machado, Jhona Burjack, Heloisa Honein, Mumuzinho, Douglas Silva, Mary Sheila e Leonardo Lima Carvalho.

Já conhecido do mundo da música, Xande falou sobre a emoção de estar atuando pela primeira vez. Além dele, Mumuzinho também estreia como ator. “Eu já sou noveleiro de anos, morava no morro em uma época muito difícil, então meu brinquedo era assistir TV. Mas nunca me imaginei estar onde eu assistia”, relembra Xande de Pilares. A produção estreia na segunda quinzena de outubro.

Segundo o músico e compositor, o diferencial foi a preparação para a produção. “Estudei antes teatro para estar no palco como cantor, mas sou tímido. A preparação de elenco para mim foi um diferencial, foi um divisor de águas. Sou tímido, mas sou brincalhão. Estou me sentindo acolhido. Decorar o texto é igual decorar música, mas interpretar o texto é diferente de interpretar música, mas todos esses professores que estão ao meu lado fazem a diferença. Estou empenhado e Graças a Deus fazendo meu personagem direitinho”, analisa.

Xande vai interpretar presidente de bloco de carnaval

Xande de Pilares será Darci Pereira, o presidente do bloco de carnaval "Filhos da Gamboa". Na produção, ele é casado com Chininha (Michele Machado) e tem três filhos: Javé, Brenda e o pequeno Ney. “O Seu Darci é o que eu sou no meu dia-a-dia, não guardo mágoa, não tenho inimigo. O que me chamou atenção quando eu recebi o personagem é que é realmente o que eu sou: em paz. Me identifico muito com meu personagem, é muito fácil ser o Seu Darci porque ele é o que o Xande é”, explicou o cantor.

O artista também falou sobre como tem se preparado para viver o personagem. "Eu estou me preparando concentrado. Quando eu leio o roteiro da novela, é como se fosse um livro. Eu sei da vida inteira dos personagens da novela. Estou me preparando conhecendo o que eu estou fazendo, conhecendo a novela por inteiro e cada um personagem, meu comportamento é baseado em conhecer a trama por completo", finaliza.

O cantor e compositor confessou ainda que não estava tão confiante de que iria garantir o papel na produção. "Já fui para o teste achando que não ia passar. Quando cheguei lá, o diretor perguntou se eu tinha decorado o texto e disse que eu ia errar tudo lá. E eu realmente errei, fiquei nervoso", conta.

Xande agradeceu ao também cantor Mumuzinho, que o inseriu no mundo artístico e o levou na casa de Regina Casé, onde tudo começou. “Quem me trouxe para esse mundo é o Mumu. Ele me convidou para uma festa, não disse em qual lugar era e me levou na casa da Regina Casé. Aí vi Fernanda Montenegro para lá, (Carolina) Dieckmann, (Caetano) Veloso. Aí, depois, Regina me convida para o Esquenta!”, relembrou.