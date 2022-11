Todas as Flores: cena quente de sexo oral entre Caio Castro e Letícia Colin está disponível

Os novos episódios da novela "Todas as Flores", disponíveis na Globoplay, deram o que falar. Depois do ápice que foi a cena que mostrou o bumbum do Caio Castro, a novela ousou ainda mais.

No combo de alguns episódios liberados essa semana, no capítulo de número 21, contém uma cena ousadíssima. O sexo oral envolvendo os atores Caio Castro e Letícia Colin, vilões na trama, ganharam a web.

Na cena, os personagens Vanessa e Pablo transam nas dependências da companhia Rhodes, um dos núcleos centrais da história. E a personagem de Letícia conta seu plano para incriminar Maíra (Sophie Charlotte) por uma fraude dentro da empresa, o sexo ocorre: "Tive uma ideia maravilhosa. A Maíra vai roubar o novo perfume da Rhodes. Ela está desenvolvendo o novo perfume, e vou armar para o Rafael (Humberto Carrão) pensar que ela vendeu a fórmula para a concorrência e ficou com o dinheiro".

Na sequência o clima começa a esquentar para valer no momento em que Pablo pratica sexo oral em Vanessa, que geme de prazer com o ato do amante. Os dois estão tão entretidos com o ato, que não percebem que Maíra se aproxima deles e, pelos sons, percebe o que está acontecendo.