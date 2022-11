Incêndio no Projac: cidade cenográfica da novela 'Todas as Flores' pega fogo; vídeo

O incêndio nos Estúdios Globo, o antigo Projac, atinge a cidade cenográfica da novela “Todas as Flores”, da TV Globo, no começo da tarde desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro. Os vídeos do local em chamas assustou os usuários das redes sociais. As informações são do site Choquei.

Veja imagens do incêndio:

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, em nota, afirmou nas primeiras horas da ocorrência que ainda não havia informações sobre vítimas.

“Bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados, na tarde desta sexta-feira (18.11), para um incêndio na Estrada de Curicica, 1.184, em Curicica. O quartel de Jacarepaguá foi empenhado para o combate às chamas, com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação. Não há, até o momento, informações sobre vítimas”, diz a nota.

TV Globo

A TV Globo afirmou mais tarde, também em nota, que não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. "O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas", diz o texto.



"Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio", completou a emissora.