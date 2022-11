Veículos que pegam fogo na rua: saiba como evitar esses incêndios

Nos últimos meses, pelo menos sete veículos pegaram fogo, em Belém e no interior do Estado. Mas, afinal, o que deve ser feito para evitar esses incêndios em automóveis?

Proprietário de uma oficina no bairro da Pedreira, em Belém, João Guedes disse que sempre orienta seus clientes a fazerem uma revisão preventiva. “Isso é primordial para você ter uma boa conservação do seu veículo. Fazendo a revisão preventiva, e periodicamente, conforme recomenda o fabricante do veículo no Manual do Proprietário, você evita inúmeros problemas”, afirmou.

Também se deve procurar profissionais capacitados para que eles sigam a recomendação do fabricante do veículo. Além da revisão básica, como, por exemplo, trocas de óleo e filtro de óleo, que o motorista já está acostumado a fazer, o profissional tem que atentar para a parte elétrica.

“Hoje em dia o mecânico tem que ser ‘clínico geral’: entender de elétrica, de mecânica, de injeção eletrônica, tudo um pouquinho, ou tenha dentro de sua empresa cada um na sua área que possa fazer a manutenção completa no carro”, afirmou Guedes, que é dono da oficina Guedes Auto Center, na travessa Mauriti, no bairro da Pedreira.

João Guedes afirmou ainda ser importante estar atento às conexões e mangueiras de combustível. “Nos últimos dois meses eu peguei uns cinco carros com vazamento de combustível: vazamentos em mangueiras e conexões próximas ao motor, que é o principal fator de incêndio em alguns veículos", afirmou.

Ele acrescentou: "Peguei vazamento em flange de módulo de combustível, que geralmente fica na tampa do combustível, por onde sai o combustível do tanque para o motor, e peguei problemas de parte elétrica mesmo, de fiação, de atrito com metal. A carcaça do motor do carro em si é toda negativa. Então algum fio positivo pode, em atrito, acontecer um curto circuito. E aí também fazer o carro pegar fogo”.

Além da revisão básica, como trocas de óleo e filtro de óleo, por exemplo, que o motorista já está acostumado a fazer, o mecânico precisa atentar para a parte elétrica

Revisão corretiva é cara: pode custar 25% do preço do veículo

João Guedes alerta para o cuidado com a instalação de acessórios no veículo, principalmente som automotivo. Tem que procurar profissional capacitado para ele tomar todas as medidas de segurança na hora de instalar qualquer acessório que não seja original para não causar danos ao veículo".

Na hora de fazer uma instalação, principalmente de equipamentos eletrônicos e elétricos, o profissional deve considerar a instalação prévia de fusíveis e protetores, para evitar esse tipo de problema.

Guedes lembra que o valor de uma revisão preventiva é muito mais baixo que o de uma revisão corretiva. Dependendo do modelo do veículo, a preventiva básica varia de R$ 400 a R$ 600. Já a revisão corretiva pode chegar até a 25% do valor do autómovel.

A revisão simples, de troca de óleo e de filtro, deve ser feita a cada 10 mil km. Já uma revisão mais aprofundada é indicada para cada 30 mil km, pelo menos.

Dono de uma oficina no bairro da Pedreira, em Belém, João Guedes disse que sempre orienta seus clientes a fazer uma revisão preventiva. "Isso é primordial para você ter uma boa conservação do seu veículo", afirmou

Casos recentes foram registrados este ano

24.03

Moradores da passagem São Luís, no bairro da Nova Brasília, em Salinópolis, acompanharam o momento em que um carro de passeio foi totalmente consumido pelo fogo. Um homem registrou quando o veículo começou a incendiar e alertou as pessoas para que se afastassem por conta do risco de explosão. Não houve relatos de feridos.

20.06

Uma Kombi pegou fogo na manhã do dia 20 de junho, no bairro do Marco, em Belém. No momento, havia quatro homens dentro do utilitário, mas ninguém se feriu e as chamas foram rapidamente controladas pelo Corpo de Bombeiros. Moradores ficaram assustados devido ao fato do incêndio ter ocorrido nsa área de um posto de combustíveis localizado no cruzamento da travessa Lomas Valentinas com a avenida Duque de Caxias.

15.07

Um veículo ficou destruído e completamente tomado pelas chamas durante um incêndio registrado na noite de 15 de julho, na avenida Presidente Vargas, centro de Belém. Em vídeos que circularam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que o automóvel, parado na faixa de pedestre da via, na esquina com a rua Santo Antônio é consumido em meio às labaredas. Felizmente, o fogo não se espalhou e não causou mais prejuízos.

03.08

Um veículo de cor branca pegou fogo, por volta das 21h desta quarta-feira (3), nas proximidades da Praça Tancredo Neves, no bairro da Marambaia, em Belém. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou o carro em chamas.

6 de outubro

Um veículo de passeio pegou fogo na avenida José Malcher, próximo ao cruzamento da avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, em Belém. O incêndio ocorreu por volta das 22h56 do dia 6. Ninguém se feriu.

15.11

Um carro de passeio pegou fogo, na noite desta terça-feira (15), em frente a um posto de gasolina, localizado na esquina da avenida José Bonifácio com a rua Silva Castro, no bairro do Guamá, em Belém. A reportagem apura o que teria motivado o incêndio e se houve feridos.

16.11

Um veículo pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 16, por volta das 6h, no município de Tailândia, nordeste do Pará. O caso aconteceu na travessa São Félix, bairro Centro. O motorista, de 65 anos, que não teve a identidade divulgada, conseguiu sair a tempo e não ser consumido pelas chamas, junto com o veículo.