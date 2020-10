Um carro pegou fogo no final da manhã desta quarta-feira (14) na avenida Generalíssimo, no bairro do Umarizal, em Belém. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos de testemunhas, as chamas começaram no veículo, um HB20S, no perímetro entre João Balbi e José Malcher. O CBMPA foi acionado e está no local. O fogo já foi controlado.

Em breve mais informações.