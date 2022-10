Incêndio destrói carro e atinge vegetação em Altamira

Um incêndio de grandes proporções consumiu um carro e se alastrou pela vegetação na travessa da Harmonia, bairro Boa Esperança, no município de Altamira, sudoeste do Pará. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros na tarde de quarta-feira, 5. As informações são do Confirma Notícia.

Nas imagens de um vídeo que circula pelas redes sociais, é possível observar que as chamas provocaram muita fumaça, que se espalhou pelo bairro. Moradores da área observavam, à distância, a ação do Corpo de Bombeiros.

Segundo o tenente Samuel do Corpo de Bombeiros, é possível que o fogo tenha começado no carro e, depois, se espalhado pela área ao redor. Ainda não é possível afirmar o que causou as chamas, nem se o fogo foi acidental ou criminoso. No entanto, o bombeiro alerta para a prática criminosa de incêndios na região:

"A população está se conscientizando, mas muita gente ainda está comentendo esse crime ambiental que é a queima da vegetação, para degradação de lixo. Então pedimos que a população nos ajude, ofertando denúncias, por meio do 193 e do 190", solicita.

Ainda segundo o tenente Samuel, o Corpo de Bombeiros recebe, em média, mais de 10 ocorrências de incêndios por dia durante o período de verão amazônico, quando os focos costumam ser maiores.

A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto ao CBMPA e à Polícia Civil do Pará (PC).