Casal é baleado por suposto companheiro de uma das vítimas em Altamira

Um homem e uma mulher, que não tiveram as identidades divulgadas, foram alvos de disparos de arma de fogo na noite da última quarta-feira, 5, no bairro Jardim Independente I, em Altamira, sudoeste do Pará. A polícia suspeita que o autor dos tiros tenha sido o companheiro da mulher. A informação é do Confirma Notícia.

De acordo com o site do interior, a Polícia Militar do Pará (PM) recebeu o acionamento por volta das 22h, de que um casal havia sido vítima de baleamento na rua Curuá Grande. No local, testemunhas tentavam prestar socorro às vítimas ensanguentadas no chão. O agressor teria fugido do local.

Os primeiros socorros foram prestados pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), já a mulher foi levada para o Hospital Regional Público da Transamazônica, devido a gravidade do ferimento. Um dos tiros teria atingido a perna direita dela.

As últimas informações da polícia são de que o principal suspeito de atirar contra os dois seria o companheiro da mulher, que até o momento não foi localizado pelas guarnições. Não foi cofirmado se as vítimas teriam algum envolvimento amoroso.

A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes junto à Polícia Civil do Pará (PC).