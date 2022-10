Mulher trans é detida com mais de 100 porções de cocaína em Castanhal

Um mulher trans, identificada pelo nome social Tifani Wilson, foi apresentada na delegacia de polícia de Castanhal, na noite da última quarta-feira, 5, após ser flagrada portando 138 porções de cocaína em uma bolsa. As informações são do Correio do Norte.

Tifani foi abordada, pela primeira vez, por agentes Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil de Castanhal, por volta das 21h40, na Feira da Ceasa. Ela estaria na companhia de outras pessoas, somando, ao total, cerca de 10 indivíduos.

Durando o motopatrulhamento, a equipe da Guarda teria notado um comportamento suspeito do grupo, que, ao notar a aproximação dos agentes, logo se evadiu do local. Tifani permaneceu na feira e teve sua bolsa vistoriada. No primeiro momento, nada foi encontrado.

Mais tarde, na mesma noite, Tifani foi avistada novamente pela Guarda, porém, ela estava com outra bolsa, o que levantou a suspeita dos agentes. Sendo abordada novamente, os guardas encontraram na bolsa de Tifani 138 porções de cocaína. Por conta disso, ela foi apresentada na delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

A redação integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre a ocorrência junto à Polícia Civil do Pará e à Guarda Civil de Castanhal.