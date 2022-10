Homem é morto com quatro tiros em estacionamento de supermercado de Tucumã

Marcelo Marques Rodrigues, de 30 anos, foi morto com pelo menos quatro tiros nas costas, dentro do estacionamento de um supermercado no município de Tucumã, no sudeste paraense, na tarde desta quarta-feira (5). O crime tem características de execução. Segundo a polícia, dois homens chegaram em uma motocicleta, se aproximaram de Marcelo e efetuaram os disparos. Os suspeitos fugiram logo em seguida.

A vítima ainda foi socorrida por moradores, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Marcelo foi levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A motivação para o crime ainda é desconhecida. Nenhum suspeito foi preso.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação criminosa contra Marcelo Rodrigues. As imagens mostram que um suspeito desce da motocicleta, enquanto o outro o aguarda. A vítima aparece empurrando um carrinho de supermercado, quando é alvejada pelas costas. Marcelo cai no chão e, neste momento, começa a mobilização para socorrê-lo.

Os registros, assim como os depoimentos de testemunhas, serão essenciais para que a polícia possa identificar e localizar os suspeitos. Marcelo seria uma pessoa bastante conhecida na cidade de Tucumã. Não há informações se ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município. As equipes policiais realizam incursões para prender os assassinos.