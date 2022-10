Homem é preso com munições em operação que investiga esquema na Câmara de Canaã dos Carajás

​Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (5) em posse de 12 munições de arma de fogo, do tipo pistola, no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A prisão ocorreu durante a “Operação Espectro”, deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR), para investigar um esquema criminoso na Câmara de Vereadores de Canaã dos Carajás. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão.



Segundo a Polícia Civil, o esquema envolvia o cadastramento indevido de pessoas, sem que elas soubessem, como servidoras​​ públicas da Câmara. O pagamento era realizado em nomes dos “funcionários fantasmas”, com repasse do benefício para terceiros, configurando, assim, crime de peculato.

VEJA MAIS

Uma das vítimas, trabalhadora rural, teve seu Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é conferido a pessoas idosas em situação de impossibilidade de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, bloqueado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão do suposto recebimento de salários no valor de R$ 7 mil mensais, pago pela Câmara dos Vereadores.No momento da busca na residência de um dos suspeitos, a equipe policial encontrou 12 munições de arma de fogo, do tipo pistola, sem a devida autorização para a posse, motivo pelo qual o suspeito foi conduzido à Delegacia para lavratura de prisão em flagrante pela posse ilegal da munição. As investigações prosseguem com o objetivo de levantar outras informações e identificar os envolvidos no esquema.