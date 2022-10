Três pessoas ficam feridas após explosão dentro de terreiro de umbanda; vídeo

Uma explosão deixou ao menos três pessoas feriadas durante um encontro religioso dentro de um terreiro de umbanda. As vítimas precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O incêndio aconteceu terça-feira (05), durante um festejo e foi gravado por uma câmera.Veja!

Nas imagens é possível ver as chamas consumir rapidamente os tecidos. Registrou, ainda, o susto dos cientes, filhos de santo e trabalhadores da casa. Algumas pessoas tentam se debater para se livrar do fogo. Em poucos minutos, um homem chega com extintor de incêndio e consegue apagar as chamas.

As pessoas feridas tiveram queimaduras leves, sendo elas um adolescente de 13 anos. De acordo com a TV Tem, afiliada da Rede Globo, o jovem foi encaminhado para o Hospital das Clínicas de Bauru. Não há informação sobre o estado de saúde e nem as causas do incêndio.

A Associação Espírita União da Umbanda emitiu nota nas redes sociais.