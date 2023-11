Mais de 20 jovens têm nudes falsos feitos por IA vazados na internet; alunos de escola são suspeitos

A Polícia Civil investiga montagens de nudes feitos por Inteligência Artificial de alunas do tradicional colégio da barra da Tijuca, Santo Agostinho. Os pais de mais de 20 estudantes formalizaram a denúncia após as imagens terem circulado em grupos de WhatsApp.

Os principais suspeitos são alunos do 7º ao 9º ano, que teriam retirado as roupas de fotos das jovens por aplicativos e disparado as imagens nos grupos.

VEJA MAIS

O delegado que investiga o caso, Marcus Vinicius Braga, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), afirmou que não pode dar mais informações por se tratar de um crime envolvendo menores de idade.

Os envolvidos podem responder por fato análogo à simulação e participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual.

Em nota, a Polícia Civil disse que faz diligências para esclarecer os fatos.

Colégio se posiciona

Em nota encaminhada aos pais e responsáveis de todos os alunos, a direção do colégio Santo Agostinho classificou o ato como "lamentável".

Nota do Colégio Santo Agostinho sobre o caso dos nudes falsos Nota do Colégio Santo Agostinho sobre o caso dos nudes falsos

Alguns suspeitos foram identificados

Os agentes da polícia conseguiram identificar alguns dos suspeitos do crime, que foram intimados a prestar depoimento acompanhados dos pais. O diretor do Colégio também foi chamado, visto que é o coordenador da instituição.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com