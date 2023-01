Golpe do Nude: saiba o que é, como os criminosos agem e como se proteger na internet

Esta semana, um alerta de uma influenciadora digital viralizou nas redes sociais. A farmacêutica Marina Cristofani, que tem quase um milhão de seguidores, revelou em depoimento eno seu Tiktok que sofreu uma tentativa de extorsão pelo celular. Marina conta que, enquanto trabalhava, ligaram de um número desconhecido para seu celular. Como achou estranho, não atendeu. Logo em seguida, a influenciadora relatou que recebeu uma mensagem do mesmo número no WhatsApp: “Quando vi, era uma foto do ‘pipi’ da pessoa, do membro dela. (…) Eu fiquei horrorizada, bloqueei o número na hora e apaguei a conversa”. Veja:

Não demorou para que ela recebesse mensagens de vários seguidores contando que também tinham sofrido o mesmo tipo de golpe. A armadilha começou a ser divulgada nas redes sociais no final do ano passado, mas novos casos continuam surgindo.

De acordo com os relatos, o criminoso liga por vídeo para alguém e, assim que a pessoa atende, aparece na tela a imagem de um pênis ou de uma criança nua. O objetivo é fazer uma captura da tela e chantagear a pessoa. Caso ela não pague o valor pedida, a ameaça é de que as fotos serão divulgadas na internet.

Nos comentários do vídeo, várias pessoas relataram terem sofrido a mesma tentativa de golpe: “Fizeram comigo, eu fiquei horrorizada. Fiz um boletim de ocorrência e acharam o cara”, relatou um seguidor. “Eu tive que tirar meu telefone do meu perfil de trabalho por causa disso. Eu jamais atendo ligação de vídeo, mas recebi em um dia umas 60 chamadas”, escreveu outra.

O que fazer caso caia no golpe do nude?

Arthur Igreja, especialista em Tecnologia, alerta que neste tipo de golpe, o objetivo é pegar a vítima “no susto”: “A pessoa tem que se acalmar e entender que é uma tentativa de extorsão”, que pode ser vítima do golpe do nude, explicou.

Para prevenir este tipo de ataque, o especialista aconselha evitar responder ou atender ligações de números desconhecidos. Caso, mesmo assim, a pessoa seja vítima, o ideal é fazer um boletim de ocorrência digital para se resguardar de repercussões futuras, como, por exemplo, acusações de pedofilia.

Proteção de dados

O especialista explica que há três formas de um criminoso obter um número de celular: por listas de dados vazadas; na lista telefônica de celulares roubados e nas próprias redes sociais de alguém.

Por isso, Arthur alerta para que as pessoas revisem seus perfis pessoais e apaguem informações sensíveis como telefone, e-mail pessoal e endereço para evitar golpes como este, ou qualquer variação que possa surgir.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).