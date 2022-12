Golpe do e-mail hackeado: bandido ameaça expor nudes e pede bitcoins em troca de silêncio da vítima

Logo após o Natal, uma jovem paraense de 20 anos, que preferiu não ser identificada, recebeu um e-mail de Feliz Natal atrasado com o assunto: "CPF Inadimplente". Supresa com o "alerta", ela, que afirma não checar e-mails com tanta frequência, leu a mensagem (de quase duas páginas) atentamente. Naquele momento, se assustou ao saber que sua conta de e-mail teria sido hackeada e, com isso, bandidos teriam em suas mãos informações pessoais muito "valiosas", entre elas, fotos, vídeos, histórico de localização, arquivos e as credenciais para acessar todas as redes sociais, como instagram, tik tok, facebook e outros.

"Eu geralmente não leio meus e-mails, mas a notificação de que o meu CPF estava inadimplente me chamou atenção. Li a mensagem e fiquei assustada. Por um momento achei mesmo que tinham invadido meu celular, porém no decorrer do texto ele falava sobre fotos e vídeos íntimos, eu não costumo fazer esses tipos de coisas, por isso me acalmei um pouco, mas confesso ainda estar preocupada", disse.



A vítima conta ainda que o que lhe deixou mais impressionada, além do texto longo e bem redigido, foi o pedido do golpista. "Ao contrário do que a gente vê por aí, pessoas pedindo valores em dinheiro em troca, ele pedia bitcoins, me surpreendeu muito".

Início do e-mail onde o golpista fala que tem todos os dados da vítima (Reprodução)

O pedido inusitado, segundo explica o golpista na própria mensagem, seria a impossibilidade de ser identificado.

Confira o texto da mensagem que solicita valores em bitcoins como pagamento em troca do silêncio da vítima:

"Você me paga R$ 2.600,00 BRL (Dois mil e seiscentos reais, em equivalente a bitcoin, de acordo com a taxa de câmbio no momento da transferência de fundos) e assim que a transferência for concluída, apagarei de imediatamente todo o material vinculado a você. Depois disso, acabou. Esqueceremos um do outro e prometo desativar e remover todo o software nocivo dos seus aparelhos. Confie em mim, hoje isto é apenas o meu trabalho, e eu cumpro com a minha palavra. É um negócio justo e o preço é bastante baixo, tendo em conta todo o tempo e trabalho que tive para capturar seus dados. No caso de não saber como comprar e transferir bitcoins, procure no Google algo como "Comprar Bitcoins", irá aparecer corretoras como Binance (de preferência, maior facilidade/agilidade nas transações), PaxFul, Mercado Bitcoin, FoxBit, entre outras (caso ocorra limite de transações em seu cadastro, envie o resto do montante imediatamente no dia seguinte, para o mesmo endereço). Este é o endereço da minha carteira bitcoin: 3FtcHYLe4hT23FPoyTeG4ZeMiwnTQHUbbA"

Além de explicar sobre o pagamento, o bandido ainda faz mais exigências, entre elas, não responder o e-mail.

Bandido ainda fez recomendações à vítima (Reprodução / Redes Sociais)

Confira as exigências do golpista do e-mail hackeado:

Não responda este e-mail (criei este e-mail dentro da sua Caixa de Entrada e gerei o endereço de retorno); Não acione a polícia, corretora, e nem conte para seus amigos, até tudo estar resolvido. Se eu descobrir que o fez (como pode ver, não é assim tão difícil, tendo em conta que controlo todos os seus sistemas) – o seu vídeo será imediamente enviado para as redes sociais, e para todos os seus contatos do whatsapp... e para fechar com chave de ouro, irá ser feito o upload para o xvideos e quem sabe você poderá virar uma estrela do TikTok, cadastros criados com seus dados originais, Nome, CPF, RG, Telefone, Email... espetacular não?!; Não tente encontrar-me, é absolutamente inútil, todas as transações em criptomoedas são anônimas; Não tente reinstalar/formatar o Sistema Operacional dos seus dispositivos ou simplesmente "destruí-los". Inútil, uma vez que todos os vídeos já foram guardados em servidores remotos, em total segurança.

Ao final do e-mail, o golpista ainda faz vários alertas e se justifica pelo crime cometido. "Acredite em mim, não tenho qualquer razão para criar problemas na sua vida, se eu realmente quisesse isso, já o teria feito, não é nada pessoal... Você não foi minha única vítima. Tudo o que estou fazendo resume-se a dinheiro: perdi meu emprego a pouco tempo, mas tudo será feito de forma justa... único conselho, mude suas senhas perdiocamente, caso contrário essa será a primeira de muitas".