Golpe do falso boleto do IPVA: entenda o que é, como se proteger e denunciar

Um novo golpe em circulação está colocando em risco a segurança digital da população. O chamado Golpe do falso boleto do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) já foi identificado em diversos estados do país, inclusive no Pará. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) esclarece aos usuários sobre o golpe que envolve o nome da instituição e ressaltou que não envia boletos, por e-mail, para pagamento de débitos tributários.

O golpe está fazendo mais vítimas devido a forma de atuação dos criminosos. São simulados sites e emitidos boletos com falsas cobranças de tributos, mas com preços atrativos para os contribuintes. Assim, ao clicar nos links enviados, os golpistas conseguem ter acesso a senhas, contas correntes, cartões de crédito e até podem clonar o WhatsApp. Para saber mais, veja como funciona esse crime e como se prevenir.

Como é o Golpe do falso boleto do IPVA?

A popularização dos golpes virtuais está ganhando diversas modalidades e atingindo várias instituições. No caso desta falsificação de boleto, o crime ocorre por e-mail, redes sociais e até no envio de guias de pagamentos falsificadas para a residência do contribuinte. Hoje, cerca de 12 estados fazem a entrega em domicílio e os órgãos afetados, como o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Secretarias Estaduais de Fazenda já emitiram alertas de que ofertas com descontos não são enviadas.

Para evitar ser vítima deste tipo de golpe, veja um vídeo feito por um contribuinte que orienta como identificar se a correspondência é fraudada ou original. Confira:

Como prevenir o Golpe do falso boleto do IPVA?

Existem diversas formas de evitar esse tipo de golpe, como verificar atentamente os dados presentes na correspondência física e consultar o site do governo do estado em que seu automóvel está registrado. Neste site também é possível ter acesso aos bancos credenciados.

O pagamento do boleto do IPVA pode ser feito nos terminais de autoatendimento, internet e agências. Para isso, só é necessário estar com o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavan) do veículo em mãos.

Como denunciar o Golpe do falso boleto do IPVA?

Se você foi vítima desse tipo de crime ou similares, pode registrar ocorrências em qualquer delegacia, pelo Disque Denúncia 181, ou presencialmente, na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica localizada na Avenida Pedro Miranda, nº 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.

Além disso, a Sefa orienta que as pessoas prejudicadas e em caso de dúvidas, procure o atendimento do órgão pelo 0800.725.5533 ou pelo chat no site da www.sefa.pa.gov.br.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)