Sefa alerta a população para golpe envolvendo o nome do órgão

Os paraenses devem ficar atentos para um novo golpe que está circulando na praça, desta feita envolvendo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (10), o órgão estadual esclareceu publicamente que trata-se de uma tentativa criminosa de envolver o nome da instituição em fraudes de natureza financeira e reforçou que não envia boletos para pagamento de débitos tributários por e-mail.

Os usuários que eventualmente tiverem sido prejudicados com este tipo de golpe devem procurar as autoridades policiais para denunciar o caso e solicitar as providências devidas. Em caso de dúvida, a Sefa orienta os contribuintes a acessarem a central de atendimento do órgão pelo número 0800 725 5533 ou pelo chat no site oficial da Secretaria (www.sefa.pa.gov.br).