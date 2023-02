Todas as Flores: o que acontece com Zoe na novela Todas as Flores, da GloboPlay

Na novela "Todas as Flores", exclusiva do Globoplay, a dondoca e megera Zoé (Regina Casé) tem feito a filha Maíra (Sophie Charlotte) passar por poucas e boas em suas mãos. O que vai se repetir por mais uma vez: Zoé sequestra Rivaldinho, o bebê da filha.

Convencida por Vanessa (Letícia Colin), sua outra filha, Zoé segue o plano de roubar o bebê, efetuado por Galo (Jakcson Antunes) e dois outros bandidos. A priori, a vilã comete o crime com intuito de dar amor e carinho à criança, até quando, em visita ao local onde estão outras crianças sequestradas para o tráfico humano, ela fica surpresa com a também vilã Débora (Bárbara Reis) segurando o seu neto no colo. Confira o momento aqui.

Débora oferece uma enorme quantia de dinheiro em troca da criança, devido uma “encomenda” urgente. Zoé fica receosa e diz que vai pensar, mas após muita pressão por parte de Débora ela acaba aceitando a proposta da bandida.

Após descobrir que a própria mãe armou um plano para sequestrar o neto, Maíra fica muito revoltada e começa a executar seu plano de vingança contra Zoé. A perfumista, com ajuda de Pablo (Caio Castro), entra na casa da sua mãe disfarçada de Vanessa e rouba todo o dinheiro que está no cofre, cerca de 300 mil reais. Maíra utiliza o dinheiro para investir em uma cirurgia para voltar a enxergar, onde é efetuada com sucesso.

Desesperada, Zoé vai até a casa de Vanessa para resgatar o seu dinheiro, mas ela não sabe de nada. "Quem deve ter te roubado foi um dos seus capangas ou um dos seus machos. Vagabunda tem que se ferrar" diz Vanessa, que logo após recebe um tapa pela afronta. "Enquanto eu não reaver o dinheiro que você roubou de mim, sua vida vai virar um inferno", finaliza Zoé.

Ainda no plano de vingança à Zoé, Maíra finge se reaproximar da mãe, dizendo que não está abalada pelo sequestro do seu filho. Veja a cena:

