Todas as Flores: Globoplay libera resumos da 1ª fase da novela

Para relembrar e aquecer os ânimos dos telespectadores para a segunda fase da novela Todas as Flores, exclusivo do Globoplay, que retorna no dia 5 de abril, o serviço de streaming está disponibilizando resumos da primeira parte da novela, que já conta com 45 episódios. Do dia 27 à 31 de março, a plataforma irá liberar 5 episódios onde resumem os principais acontecimentos na primeira fase da obra de João Emanuel Carneiro. Os resumos estarão disponíveis até o dia 9 de abril para não-assinantes do Globoplay

A segunda parte contará com mais 40 episódios, onde se desenrolará o retorno triunfal de Maíra (Sophie Charlotte) e o seu plano de vingança contra a mãe Zoé (Regina casé) e a irmã (Letícia Colin). Após roubar o dinheiro da genitora para realizar uma cirurgia de reversão de cegueira, a perfumista volta determinada a seguir seu plano e recuperar seu filho, Rivaldinho, que foi roubado pela avó para o tráfico humano. Confira o trailer da segunda parte:

Como assistir Todas as Flores no Globoplay?

"Todas as Flores" será lançada em duas partes. A trama terá 85 capítulos no total. A primeira fase conta com 45 episódios, que já foram lançados na plataforma de streaming. Já a segunda temporada, com 40, estreará em 26 de abril de 2023, com os lançamentos ocorrendo até junho, de cinco em cinco capítulos todas às quartas-feiras. Além disso, junto com os capítulos, o Globoplay lança episódios contando histórias reais de pessoas com deficiência visual em diversos lugares do Brasil, contando sobre os desafios pessoais e profissionais.

Quem faz parte do elenco de Todas as Flores?

O elenco de Todas as Flores conta com nomes como: Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Regina Casé, Letícia Colin, Caio Castro, Mariana Nunes, Fábio Assunção, Nicolas Prattes, Douglas Silva, Chico Diaz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Mumuzinho, Micheli Machado, Jhona Burjack, Xande de Pilares, Zezeh Barbosa, Mary Sheila, Heloisa Honein, Naruna Costa, Yara Charry, André Loddi, Kelzy Ecard, Camila Alves, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Jackson Antunes e mais um grande elenco.

Quanto custa assinar o Globoplay?

As modalidades de assinaturas do Globoplay são variadas, Nos planos mensais, o mais barato custa R$24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$178,80 (equivalente a R$14,90 por mês).

Também estão disponíveis outros planos que incluem acesso aos canais ao vivo, streamings de esporte, filmes e de lutas, como o UFC.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)