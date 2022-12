O ator Jhona Burjack, o Javé, de “Todas as Flores” desponta na lista dos novos galãs da TV

Casamento

Carol Mendes Pessoa e Lucas Alves Paz casaram em belíssima cerimônia na Catedral Metropolitana de Belém. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos.

(CasalMarquesFotografia)

Birthday

O mago das noivas, Junior Fiel, Make Up Artist & Stylist , comemorou idade nova na última terça-feira (6), ao lado de amigos e familiares, em Belém.

(Divulgação)

Galã

O ator Jhona Burjack, o Javé, da novela do GloboPlay, “Todas as Flores” desponta na lista dos novos galãs da emissora.

(Reprodução/Instagram)

Prêmio

As jornalistas Cleide Pinheiro e Adriana Monteiro, da Temple Comunicação, receberam, em São Paulo, o Prêmio Aberje, representando a MRN e a Vale.

(Divulgação)

Aniversário

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará - Faepa, Carlos Xavier comemorou aniversário na última terça-feira, dia 6.

(Divulgação)

Posse

Os desembargadores Marcus Losada Maia, Ida Sirotheau Correa Braga e Maria Zuíla Dutra, foram empossados como: Presidente do TRT-8, vice-presidente e Corregedora Regional.

(Divulgação)

Show

O cantor Raí Saia Rodada é uma das atrações do show “Embaixador in Belém”, com Gusttavo Lima, neste sábado, dia 10, em Belém.

(Divulgação)

Beneficente

“Um Som pro Nazaco” vai reunir mais de 50 artistas, nesta quinta-feira (8), no Teatro Experimental Waldemar Henrique, na Praça da República, em Belém. Ao todo são 20 atrações e mais uma banda base para fazer “Um Som Pro Nazaco”, show realizado em homenagem e colaboração ao tratamento de saúde do músico Nazaco Gomes.

Destaque

A Hydro foi um dos destaques na 10ª edição do Prêmio Ser Humano, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Pará (ABRH-PA). A empresa foi premiada na categoria Desenvolvimento com o case sobre o processo seletivo e integração do programa de Trainee 2022, o “Viva seu Talento - Agora é hora delas”, com vagas afirmativas para pessoas que se identificam com o gênero feminino.

Atendimento

"Excelência no Atendimento ao Público Condominial", é o tema do curso que o Sindcon/Secovi/PA promoverá, entre os dias 12 a 14 de dezembro, no auditório do sindicato. A pedagoga organizacional, Paola Souza, será a ministrante. Ela vai falar sobre relações interpessoais, liderança e desenvolvimento de equipes, comunicação verbal e não verbal, comunicação violenta e marketing pessoal.

Medicina

O cancerologista José Luíz de Carvalho embarcou para o Rio de Janeiro onde participa amanhã (9), da festa dos 50 anos da turma de Medicina. O evento, que vai reunir renomados profissionais da área médica, acontecerá no Itaipava Resort.

Treinamento

O consultor empresarial Albert Sousa promove neste sábado, dia 10, mais uma edição do Workshop Impulsão Empresarial. Treinamento é voltado para empreendedores e tem como foco conhecimentos em liderança, gestão, planejamento estratégico e marketing.