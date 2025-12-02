Capa Jornal Amazônia
Globo vai tirar Sessão da Tarde da programação em breve; saiba o motivo da decisão

Mudança temporária na programação da TV Globo chama atenção do público

Gabrielle Borges
fonte

Os filmes da tradicional Sessão da Tarde são exibidos de segunda-feira a sexta-feira, na emissora (Foto/Reprodução/Globoplay)

A Rede Globo vai retirar a famosa "Sessão da Tarde" da grade de programação em fevereiro. No ar desde a década de 1970, a Sessão da Tarde é uma sessão de filmes exibida nas tardes de segunda a sexta-feira. Não seria a primeira vez que a atração é suspensa da grade da emissora. Saiba a seguir qual o motivo da decisão.

O cancelamento repentino tem um motivo: a TV Globo decidiu usar o espaço da programação para transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecerão em 2026 na Itália. As transmissões ao vivo devem ocupar o horário entre 15h30 e 16h45, substituindo a tradicional faixa de filmes por alguns dias durante a transmissão dos jogos.

Além da cobertura dos Jogos Olímpicos, a emissora também irá transmitir o Carnaval de 2026 durante quatro dias. O principal destaque da programação olímpica será a patinação artística, que bateu recordes de audiência na edição de 2022, quando foi transmitida.

As disputas acontecem entre 6 e 22 de fevereiro, nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, no nordeste da Itália. Após o fim do evento esportivo, a Sessão da Tarde retornará à programação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

TV Globo

Sessão da Tarde

Variedades

Televisão
Televisão
