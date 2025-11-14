Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

The Economist:'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' na lista de melhores filmes de 2025

Estadão Conteúdo

Duas das produções brasileiras mais elogiadas dos últimos anos, Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto foram escolhidas pela redação da revista britânica The Economist para integrar sua lista de melhores filmes de 2025.

Lançado no final de 2024 e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui foi elogiado pela publicação como "uma verdadeira história de sobrevivência na ditadura brasileira". A revista ainda elogia a atuação de Fernanda Torres, dizendo que a atriz, que chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz, "está magnífica como Eunice Paiva".

Ainda que apareça na lista, O Agente Secreto acabou não tendo sua escolha justificada com uma crítica como Ainda Estou Aqui - no Reino Unido, o filme foi exibido em festivais, mas ainda não entrou em cartaz nas salas de cinema. Ainda assim, sua aparição na lista, que conta com outros sucessos do ano, chama a atenção, principalmente com o longa e Wagner Moura sendo elogiados diversas vezes na mídia estrangeira.

Além das produções brasileiras, outros grandes títulos do ano integram a lista do The Economist. Vencedor de três Oscars, incluindo Melhor Ator para Adrien Brody, O Brutalista é um dos destaques da revista, assim como Flow, animação que levantou a estatueta de Melhor Longa de Animação da Academia no começo do ano.

Diretores renomados como Ryan Coogler, Rian Johnson e Paul Thomas Anderson também foram lembrados, com seus trabalhos mais recentes, Pecadores, Vivo ou Morto e Uma Batalha Após a Outra sendo mencionados.

Outros destaques da publicação foram os terrores A Hora do Mal e Extermínio: A Evolução, de Zach Cregger e Danny Boyle, respectivamente, e o suspense militar Casa de Dinamite, de Kathryn Bigelow.

Valor Sentimental, com Stellan Skarsgard, o franco-iraniano Foi Apenas um Acidente, Isso Ainda Está de Pé?, dirigido por Bradley Cooper, e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, de Chloé Zhao, completam a lista.

O Agente Secreto está atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros. Ainda Estou Aqui está disponível para streaming no Globoplay.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/THE ECONOMIST/AINDA ESTOU AQUI/O AGENTE SECRETO/LISTA/MELHORES/2025
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SE PROGRAME

A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Em diversos lugares de Belém, o público pode conferir exposições, shows, dentre outros

16.11.25 8h00

GRATUITO

Pelé do Manifesto abre Festival Muita Onda com show marcado por rap, protesto e cultura amazônida

Evento destaca mobilização social e diversidade artística, com dezenas de artistas levando ao palco vivências e resistências da periferia.

16.11.25 8h00

VOTO

Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

Dupla já recebeu até nota 10 unânime dos jurados

15.11.25 16h11

OBRA

'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

15.11.25 16h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda