The Economist:'Ainda Estou Aqui' e 'O Agente Secreto' na lista de melhores filmes de 2025

Duas das produções brasileiras mais elogiadas dos últimos anos, Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto foram escolhidas pela redação da revista britânica The Economist para integrar sua lista de melhores filmes de 2025.

Lançado no final de 2024 e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui foi elogiado pela publicação como "uma verdadeira história de sobrevivência na ditadura brasileira". A revista ainda elogia a atuação de Fernanda Torres, dizendo que a atriz, que chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz, "está magnífica como Eunice Paiva".

Ainda que apareça na lista, O Agente Secreto acabou não tendo sua escolha justificada com uma crítica como Ainda Estou Aqui - no Reino Unido, o filme foi exibido em festivais, mas ainda não entrou em cartaz nas salas de cinema. Ainda assim, sua aparição na lista, que conta com outros sucessos do ano, chama a atenção, principalmente com o longa e Wagner Moura sendo elogiados diversas vezes na mídia estrangeira.

Além das produções brasileiras, outros grandes títulos do ano integram a lista do The Economist. Vencedor de três Oscars, incluindo Melhor Ator para Adrien Brody, O Brutalista é um dos destaques da revista, assim como Flow, animação que levantou a estatueta de Melhor Longa de Animação da Academia no começo do ano.

Diretores renomados como Ryan Coogler, Rian Johnson e Paul Thomas Anderson também foram lembrados, com seus trabalhos mais recentes, Pecadores, Vivo ou Morto e Uma Batalha Após a Outra sendo mencionados.

Outros destaques da publicação foram os terrores A Hora do Mal e Extermínio: A Evolução, de Zach Cregger e Danny Boyle, respectivamente, e o suspense militar Casa de Dinamite, de Kathryn Bigelow.

Valor Sentimental, com Stellan Skarsgard, o franco-iraniano Foi Apenas um Acidente, Isso Ainda Está de Pé?, dirigido por Bradley Cooper, e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, de Chloé Zhao, completam a lista.

O Agente Secreto está atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros. Ainda Estou Aqui está disponível para streaming no Globoplay.