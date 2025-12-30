Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

O ano de 2025 foi marcado por despedidas de personalidades que tiveram impacto nas artes, na música, na televisão, no esporte e na vida pública. Ao longo dos meses, mortes de figuras reconhecidas no Brasil e no mundo mobilizaram fãs e deixaram lembranças de trajetórias que deixaram legado.

No Pará, o ano termina com a morte da erveira Dona Coló, uma das figuras mais conhecidas do Ver-o-Peso, que morreu nesta terça-feira (30), aos 73 ano. Também se despediram nomes ligados à cultura e à história local o DJ Zenildo do Brasilândia, Mestre Damasceno, Cláudio Barradas e a cantora Ruthetty.

Em âmbito nacional, o Brasil perdeu artistas e intelectuais que marcaram diferentes gerações, como Preta Gil, Arlindo Cruz, Luis Fernando Verissimo, Angela Ro Ro e Lô Borges. Já no cenário internacional, mortes como as do cineasta David Lynch, dos músicos Brian Wilson e Ozzy Osbourne e do papa Francisco tiveram repercussão mundial. Veja, a seguir, a lista organizada mês a mês.

VEJA MAIS

📅 Janeiro

Pedro Veriano

Médico, jornalista, crítico e pesquisador de cinema, aos 88 anos

Apaixonado pela cinematografia, Pedro Veriano chegou a exibir filmes na garagem de sua casa, chamada de "Cine Bandeirante" no período de 1950 a 1984 (Eduardo Souza)

Pioneiro do cineclubismo e da crítica cinematográfica no Pará, Pedro Veriano morreu aos 88 anos, após ser internado em estado grave em um hospital de Belém. Apaixonado por cinema, exibiu filmes na garagem de casa, que ficou conhecida como “Cine Bandeirante”, entre 1950 e 1984.

Considerado um dos críticos mais antigos em atividade no país, publicou livros como “A Crítica de Cinema em Belém”, “Cinema no Tucupi” e “Fazendo Fitas”, tornando-se referência na história do audiovisual paraense.

Léo Batista

Jornalista e locutor esportivo, aos 92 anos

Jornalista e locutor esportivo, morreu aos 92 anos. (Reprodução)

Léo Batista morreu em 19 de janeiro, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 6 com quadro de desidratação e dores abdominais, quando exames diagnosticaram um câncer no pâncreas.

Com mais de 50 anos de carreira na TV Globo, Léo Batista marcou gerações com sua voz, dicção e elegância, sendo um dos profissionais mais longevos da emissora e um dos símbolos do jornalismo esportivo brasileiro.

David Lynch

Cineasta, aos 78 anos

David Lynch foi um dos diretores mais expressivos que surgiram no cinema a partir dos anos 1970. (Foto: Divulgação)

O diretor norte-americano David Lynch morreu no dia 16 de janeiro, aos 78 anos. Reconhecido por narrativas sombrias e enigmáticas, assinou obras como “Veludo Azul”, “Cidade dos Sonhos” e a série “Twin Peaks”.

Em 2024, Lynch revelou ter sido diagnosticado com enfisema pulmonar, consequência de anos como fumante, o que o afastou de produções presenciais. Ao longo da carreira, recebeu quatro indicações ao Oscar.

Joan Plowright

Atriz, aos 95 anos

Joan Plowright em 101 Dálmatas (1996). (Reprodução/Redes Sociais)

A atriz britânica Joan Plowright morreu aos 95 anos, no dia 16 de janeiro, em uma casa de repouso na Inglaterra. Considerada uma lenda do teatro inglês, também teve carreira marcante no cinema, com indicação ao Oscar por “Um sonho de primavera” (1991).

No Brasil, ficou conhecida por filmes como “Dennis, o Pimentinha”, “O Último Grande Herói” e “101 Dálmatas”. Nos últimos anos, estava aposentada e enfrentava problemas de visão.

📅 Fevereiro

Mestre Tabaco

Cantor, compositor e mestre do carimbó, aos 83 anos

Mestre Tabaco, figura emblemática da cultura paraense e um dos grandes nomes do Carimbó. (Reprodução/ redes sociais)

Figura emblemática da cultura paraense, Mestre Tabaco morreu aos 83 anos, deixando um legado fundamental para o carimbó e a cultura popular amazônica. Natural de Colares (PA), nasceu Oriovaldo Soares Meireles em 11 de outubro de 1942.

Chegou a Belém em 1977 e se estabeleceu em Icoaraci, onde integrou por 12 anos o Grupo de Carimbó Uirapuru, comandado por Mestre Verequete, além de atuar no grupo parafolclórico Vaiangá de Icoaraci.

Wheesung

Cantor e compositor sul-coreano, aos 43 anos

Cantor e compositor sul-coreano, morreu aos 43 anos(Foto: Reprodução redes sociais)

O cantor Wheesung, um dos nomes responsáveis por popularizar o R&B na Coreia do Sul, foi encontrado morto em sua casa, em Seul, aos 43 anos. De acordo com autoridades locais, ele foi encontrado em parada cardíaca em seu apartamento no início da noite.

A polícia investigava a possibilidade de overdose, e o caso gerou grande repercussão no país e entre fãs do K-pop e do R&B asiático.

Richard Chamberlain

Ator, aos 90 anos

(Reprodução/Redes Sociais)

O ator norte-americano Richard Chamberlain morreu aos 90 anos, em decorrência de complicações de um derrame. Galã dos anos 1960 e indicado ao Emmy, ficou conhecido mundialmente pelo papel na série médica “Dr. Kildare”. Também estrelou produções de grande sucesso como as minisséries “Shogun” e “The Thorn Birds”, consolidando uma carreira marcante na televisão e no cinema.

📅 Abril

Val Kilmer

Ator, aos 65 anos

(Reprodução / Pinterest)

O ator Val Kilmer morreu no dia 1º de abril, aos 65 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela filha, Mercedes Kilmer, que informou que a causa da morte foi pneumonia. Estrela de Hollywood, Kilmer marcou gerações ao interpretar personagens icônicos como Jim Morrison, no filme The Doors, e Batman, em Batman Eternamente.

Diagnosticado com câncer de garganta em 2014, o ator conseguiu se recuperar da doença. Seu último trabalho no cinema foi em Top Gun: Maverick (2022), quando reprisou o papel do tenente Tom “Iceman” Kazansky, mais de 35 anos após o filme original.

Papa Francisco

Líder religioso, aos 88 anos

(Reprodução / Instagram @governatorato_scv / Instagram @vaticanmuseums)

O Papa Francisco morreu no dia 21 de abril, aos 88 anos, no Vaticano. De acordo com boletim médico oficial, o pontífice sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. A morte do Santo Padre causou comoção mundial.

Durante seus 12 anos de pontificado, Francisco se destacou por defender a humildade, a justiça social e a solidariedade aos mais pobres, tornando-se uma das principais vozes da Igreja Católica no século XXI e referência espiritual para milhões de fiéis em todo o mundo.

Cristina Buarque

Cantora e compositora, aos 74 anos

(Reprodução)

A cantora e compositora Cristina Buarque morreu no dia 20 de abril, aos 74 anos. A informação foi confirmada pelo filho da artista, Zeca Ferreira, nas redes sociais. Filha do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e da intelectual Maria Amélia Buarque de Hollanda, Cristina era irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda.

A artista enfrentava um câncer e vivia nos últimos anos na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Reconhecida pelo amor ao samba tradiciona, tornou-se referência na preservação da obra de grandes compositores da música brasileira.

Edy Star

Cantor, compositor e performer, aos 87 anos

(Divulgação)

O cantor, compositor, ator e performer baiano Edy Star morreu aos 87 anos, em São Paulo. Ele estava internado em estado grave após sofrer um acidente doméstico. Em nota enviada à imprensa, a assessoria informou que o artista morreu “de forma serena, sem dor, enquanto recebia tratamento médico”.

Edy Star foi um nome marcante da música brasileira, conhecido pela ousadia estética, performances irreverentes e por transitar entre a música, o teatro e o cinema.

Lúcia Alves

Atriz, aos 76 anos

(Foto: Facebook @lucia.alves.75491)

A atriz Lúcia Alves morreu aos 76 anos, após passar dez dias internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer de pâncreas, diagnosticado em 2022, e foi hospitalizada após passar mal em casa, com forte falta de ar.

Com uma carreira sólida na televisão brasileira, Lúcia Alves ficou marcada por papéis em novelas e séries de grande sucesso.

📅 Maio

Luiz Leite

Cantor e sambista, aos 63 anos

Luiz Leite. (Divulgação / Luiz Leite)

O cantor Luiz Leite, com mais de 20 anos de carreira dedicados ao samba, morreu em Belém, aos 63 anos. O artista enfrentava um câncer no estômago e sofreu complicações durante o tratamento. Após o diagnóstico, passou por cirurgia e chegou a ter uma campanha solidária nas redes sociais para ajudar nos custos médicos.

Luiz estava internado no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará e precisou ser entubado no início da semana. A trajetória musical começou ainda em grupos de samba e ganhou força com a carreira solo iniciada em 2001. Ele integrou formações como Tom Maior, Art Samba e Poeira Pura, além de atuar como puxador de escolas de samba no Carnaval de Belém, com passagens por agremiações como Quem São Eles, Matinha e Rancho Não Posso Me Amofiná.

Divaldo Franco

Líder espírita, aos 98 anos

Divaldo Franco. (Divulgação/Assessoria de comunicação)

Referência do espiritismo no Brasil, Divaldo Pereira Franco morreu aos 98 anos. Segundo nota oficial da Mansão do Caminho, instituição fundada por ele em Salvador, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Desde novembro de 2023, Divaldo enfrentava um câncer de bexiga, diagnosticado em estágio inicial, mas permaneceu lúcido até os últimos momentos.

Natural de Feira de Santana, na Bahia, dedicou mais de 70 anos à doutrina espírita e ao trabalho social. À frente da Mansão do Caminho, no bairro de Pau da Lima, criou uma das maiores estruturas de assistência social do país, com mais de 50 unidades, incluindo escolas, creches, cursos profissionalizantes e atendimento médico para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Nana Caymmi

Cantora, aos 84 anos

Cantora, filha de Dorival Caymmi, iniciou a carreira artística nos anos 60 (Foto/Reprodução/Instagram: @caymmideafetos)

Ícone da música popular brasileira, Nana Caymmi morreu aos 84 anos, no dia 1º de maio. A cantora estava internada havia cerca de nove meses na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após dar entrada no hospital por conta de uma arritmia cardíaca.

Segundo o músico Danilo Caymmi, irmão da artista, a morte ocorreu em decorrência de uma overdose de opioides. Dona de uma das vozes mais marcantes da MPB, Nana construiu uma carreira reconhecida pela interpretação intensa e pelo repertório sofisticado, deixando um legado definitivo na música brasileira.

Sebastião Salgado

Fotógrafo, aos 81 anos

Sebastião Salgado deixa saudades entre os profissionais da Fotografia no Pará (Foto: Tiago Queiroz / Estadão)

O fotógrafo Sebastião Salgado, um dos brasileiros mais reconhecidos internacionalmente, morreu aos 81 anos, no dia **23 de maio. Conhecido por suas imagens em preto e branco e pelo forte conteúdo humanitário, Salgado recebeu praticamente todos os principais prêmios da fotografia mundial.

Em comunicado à agência AFP, a família informou que ele contraiu uma forma grave de malária em 2010, durante o projeto Gênesis, na Indonésia. Anos depois, as complicações da doença resultaram em uma leucemia severa. Além da fotografia documental, Salgado também ficou conhecido pelo trabalho ambiental desenvolvido no Instituto Terra, dedicado ao reflorestamento e à preservação da natureza.

Ed Gale

Ator, aos 61 anos

Ed Gale (Reprodução)

O ator Ed Gale morreu aos 61 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conhecido por interpretar personagens como Chucky, da franquia Brinquedo Assassino, e Howard, o Pato, ele teve uma carreira extensa, embora pouco reconhecida pelo rosto.

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, Gale estava internado em um hospital psiquiátrico. A morte foi confirmada por sua sobrinha, Kayse Gale, que destacou que o ator participou de mais de 130 filmes, programas de televisão e comerciais** ao longo da carreira.

📅 Junho

Cláudio Barradas

Cônego e dramaturgo, aos 95 anos

Cônego Cláudio Barradas: uma vida dedicada à Igreja e às artes cênicas na Amazônia (Foto: Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Morreu aos 95 anos o cônego emérito da Arquidiocese de Belém, Cláudio Barradas, nome de grande relevância também para o teatro paraense. A informação foi confirmada por familiares e amigos nas redes sociais. Nascido em Belém, em 1930, Cláudio Barradas construiu uma trajetória marcada pela união entre fé e arte. Iniciou a formação religiosa aos 13 anos, mas também se destacou como jornalista, ator e dramaturgo.

Nos anos 1950, atuou como diretor de radionovelas na Rádio Clube do Pará e participou de teleteatros da antiga TV Marajoara. No cinema, colaborou com o cineasta paraense Líbero Luxardo em quatro produções. Foi um dos fundadores da Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará e teve o nome eternizado no Teatro Universitário Cláudio Barradas, inaugurado em 2009.

Francisco Cuoco

Ator, aos 91 anos

Francisco Cuoco morreu aos 91 anos em São Paulo nesta quinta-feira, dia 19 de junho. (Globo/ Daniela Toviansky)

O ator Francisco Cuoco morreu no dia 19 de junho, aos 91 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, após um período de internação. Um dos grandes galãs da televisão brasileira, Cuoco marcou gerações com personagens de destaque em novelas, séries e no teatro.

Entre seus trabalhos mais lembrados estão as versões originais de Selva de Pedra, de 1972, e Pecado Capital, de 1975. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A morte foi confirmada pela família e pela assessoria de imprensa.

Gordinho Maniçoba

Comediante e influenciador digital, aos 27 anos

(Reprodução/Instagram)

O comediante e produtor de conteúdo Felipe Tiago da Cruz Dezincourt, conhecido como Gordinho Maniçoba, morreu aos 27 anos. A informação foi divulgada pela irmã do influenciador, Joelma Vatapá, por meio das redes sociais.

Natural de Belém, Gordinho Maniçoba ganhou grande popularidade na internet com vídeos de humor marcados por expressões e sotaques típicos do Pará, reunindo mais de 220 mil seguidores apenas no Instagram. A família não divulgou a causa da morte nem informações sobre velório e sepultamento.

Brian Wilson

Músico e compositor, aos 82 anos

Banda de rock 'The Beach Boys' foi sucesso na década de 60 (Instagram/@brianwilsonlive)

O cantor, compositor e um dos fundadores da banda The Beach Boys, Brian Wilson, morreu aos 82 anos. Considerado um dos maiores gênios da música pop, Wilson foi o principal responsável pelo álbum Pet Sounds, lançado em 1966, frequentemente citado como um dos melhores discos de todos os tempos.

Em 2024, o músico havia sido diagnosticado com demência. A morte gerou grande comoção entre fãs e artistas ao redor do mundo.

Bira Presidente

Sambista, aos 88 anos

Bira Presidente, fundador do grupo Fundo de Quintal e do bloco Cacique de Ramos (Reprodução / Instagram @birapresidente)

O sambista Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente, morreu aos 88 anos. Fundador do bloco Cacique de Ramos e um dos criadores do grupo Fundo de Quintal, Bira foi responsável por uma transformação histórica nas rodas de samba do Rio de Janeiro. Sua contribuição ajudou a consolidar uma estética musical que permanece como referência no gênero até os dias atuais.

Jaehyun

Cantor, aos 23 anos

Jaehyun não usava mais seu perfil no Instagram desde julho de 2023 (Reprodução/ Instagram)

O cantor sul-coreano Jaehyun, ex-integrante do grupo de K-pop F.ABLE, morreu aos 23 anos, vítima de leucemia. A informação só foi tornada pública dias depois, por meio de uma homenagem feita por Hojun, ex-colega de banda. O grupo encerrou as atividades em 2023, mas continuava sendo lembrado pelos fãs por músicas como Burn it up e Run run run.

📅 Julho

Michael Madsen

Ator, aos 67 anos

(Foto: Divulgação)

O ator Michael Madsen morreu aos 67 anos após sofrer uma parada cardíaca. Ele foi encontrado morto em sua casa, em Malibu, na Califórnia, ainda pela manhã. Conhecido por papéis marcantes em filmes como Cães de Aluguel (1992) e Kill Bill (2003), Madsen construiu uma carreira ligada ao cinema de ação e policial, especialmente em produções dirigidas por Quentin Tarantino.

Em 2010, o ator participou do cinema brasileiro no filme Federal, de Erik de Castro, atuando ao lado de Selton Mello, Eduardo Dussek e Carlos Alberto Riccelli.

Julian McMahon

Ator, aos 56 anos

Julian McMahon (Reprodução/ Divulgação / Contigo)

O ator australiano Julian McMahon morreu aos 56 anos, na Flórida. Conhecido por trabalhos nos primeiros filmes do Quarteto Fantástico e nas séries Nip/Tuck, Charmed e FBI: Most Wanted, ele havia sido diagnosticado com câncer, informação que não havia sido divulgada publicamente. A morte foi confirmada pela esposa, Kelly Paniagua, com quem era casado desde 2014.

McMahon era filho do ex-primeiro-ministro da Austrália, William McMahon, e construiu uma carreira sólida na televisão norte-americana.

Sabbá

Surfista e apresentador, aos 70 anos

(Foto: Reprodução)

O surfista e apresentador Sabbá morreu aos 70 anos. Ele enfrentava complicações decorrentes de um câncer no nariz e também convivia com sequelas de um grave acidente de moto sofrido em 2021.

A morte foi confirmada por familiares por meio das redes sociais. Sabbá ficou conhecido por sua atuação na divulgação do surfe no Brasil e por trabalhos como comunicador esportivo, tornando-se uma figura popular entre fãs do esporte.

Preta Gil

Cantora, atriz e empresária, aos 50 anos

(Foto: Reprodução / Instagram @pretagil)

A cantora Preta Gil morreu aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Filha do cantor e compositor Gilberto Gil, ela passou por quase dois anos de tratamento, com cirurgias e exames realizados no Brasil e, posteriormente, nos Estados Unidos.

A forma aberta e corajosa com que compartilhou a luta contra a doença emocionou o país e mobilizou fãs e artistas. Preta construiu uma trajetória marcada pela música, pela televisão e pelo ativismo em pautas como diversidade e autoestima.

Ozzy Osbourne

Cantor e compositor, aos 76 anos

(Foto: Instagram @ozzyosbourne @RossHalfin)

A morte de Ozzy Osbourne, em 22 de julho, aos 76 anos, causou comoção mundial entre fãs do rock. Fundador da banda Black Sabbath e um dos maiores ícones do heavy metal, Ozzy construiu uma carreira marcada por inovação musical, sucessos históricos e polêmicas. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Nos últimos anos, o cantor enfrentava problemas de saúde, incluindo Doença de Parkinson, lesões na coluna e dificuldades de locomoção.

📅 Agosto

Luis Fernando Veríssimo

Cronista, escritor e humorista, aos 88 anos

Luís Fernando Veríssimo fala sobre os mais diversos temas em suas crônicas (Eduardo Nicolau/ Agência Estado)

Luis Fernando Veríssimo morreu no dia 30 de agosto, aos 88 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. Filho do escritor Érico Veríssimo, ele construiu uma das carreiras mais sólidas e populares da literatura brasileira contemporânea.

Com mais de 80 obras publicadas e milhões de exemplares vendidos, destacou-se pela prosa leve, irônica e crítica, marcada pelo humor inteligente. Entre seus personagens mais emblemáticos estão o Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté e Ed Mort, figuras que ajudaram a retratar, com sagacidade, os absurdos do cotidiano brasileiro.

Mestre Damasceno

Músico e mestre da cultura popular, aos 71 anos

(Reprodução/Instagram)

Nome fundamental do carimbó e da cultura popular paraense, Mestre Damasceno morreu no dia 26 de agosto, aos 71 anos, em Belém. Ele estava internado desde junho, tratando um quadro de pneumonia e insuficiência renal, além de lutar contra um câncer em estágio de metástase no pulmão, fígado e rins. Natural do Marajó, dedicou a vida à música amazônica e foi autor de mais de 400 canções.

Também ficou conhecido como criador do búfalo-bumbá, variante marajoara do boi-bumbá celebrada em Salvaterra, que mistura teatro, tradição quilombola e elementos da fauna e flora amazônicas.

Arlindo Cruz

Sambista e compositor, aos 66 anos

O artista enfrentou graves sequelas por conta de um acidente vascular cerebral que sofreu em 2017. (Foto: Reprodução)

O sambista Arlindo Cruz morreu no dia 8 de agosto, aos 66 anos. Um dos maiores nomes do samba e do pagode contemporâneo, ele deixou um legado marcado por clássicos do gênero, parcerias históricas e uma trajetória de superação.

Arlindo sofreu um AVC hemorrágico em março de 2017, que o afastou dos palcos e comprometeu sua saúde nos anos seguintes. Fundador da roda de samba do Cacique de Ramos e integrante da formação original do Fundo de Quintal, gravou nove álbuns em carreira solo e marcou gerações com suas composições.

Terence Stamp

Ator, aos 87 anos

Terence Stamp em Noite Passada em Soho (2021) (Divulgação/Universal Pictures)

O ator britânico Terence Stamp morreu aos 87 anos. Reconhecido internacionalmente, ele ficou conhecido por papéis marcantes como o vilão General Zod em Superman e por sua atuação em Priscilla, a Rainha do Deserto.

Indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por O Vingador dos Mares, de 1962, Stamp construiu uma carreira respeitada tanto no cinema comercial quanto em produções autorais. Em nota, a família destacou que o ator deixou uma obra que seguirá inspirando gerações.

Brent Hinds

Músico e guitarrista, aos 51 anos

(Reprodução/ Instagram)

William Brent Hinds, ex-guitarrista da banda de heavy metal Mastodon, morreu aos 51 anos, em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo informações da polícia local, o músico pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro em um cruzamento que não teria respeitado a preferência.

Hinds foi um dos nomes centrais da cena metal dos anos 2000 e ajudou a consolidar o Mastodon como uma das bandas mais influentes do gênero.

Rogério Meanda

Guitarrista, aos 61 anos

Rogério Meanda, guitarrista do Blitz (Instagram/Blitz)

O guitarrista Rogério Meanda, integrante da banda Blitz, morreu aos 61 anos. Com carreira marcada pela versatilidade, ele gravou com artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Fagner, Lenine, Flávio Venturini e Xuxa. Também teve parceria criativa com Cazuza, com quem compôs músicas como O Nosso Amor a Gente Inventa, Medieval II e Só se For a Dois.

📅 Setembro

Berta Loran

Atriz, aos 99 anos

Berta Loran completaria 100 anos em 2026 (Reprodução / TV Globo)

A atriz Berta Loran morreu aos 99 anos. Ela integrou o elenco inaugural da TV Globo, em 1965, e construiu uma longa trajetória na televisão brasileira, especialmente no humor. Trabalhou em diversos programas ao lado de Jô Soares, como Faça Humor, Não Faça Guerra, Satiricom, Planeta dos Homens e Viva o Gordo.

A partir dos anos 1990, também atuou em projetos com Chico Anysio, consolidando-se como uma das figuras mais queridas da comédia nacional.

Giorgio Armani

Estilista, aos 91 anos

(Reprodução/X)

O estilista italiano Giorgio Armani morreu aos 91 anos. Reconhecido mundialmente por sua moda minimalista, elegante e rigorosa, ele construiu um império no setor de luxo e deixou uma marca definitiva na história da moda contemporânea. Incentivado pelo companheiro Sergio Galeotti, morto em 1985, Armani fundou a marca Giorgio Armani em 24 de julho de 1975, poucos dias após completar 41 anos.

Além das passarelas, teve forte ligação com o cinema, sendo responsável por figurinos icônicos que ajudaram a redefinir a imagem masculina e feminina em Hollywood.

Angela Ro Ro

Cantora e compositora, aos 75 anos

Angela Ro Ro. (Alexandre Moreira/Divulgação)

Angela Ro Ro morreu no dia 8 de setembro, aos 75 anos, após sofrer uma parada cardíaca decorrente de complicações pós-cirúrgicas. A artista estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde passou por uma traqueostomia em razão de uma infecção pulmonar grave. Dona de uma voz marcante e letras intensas, Angela lançou álbuns que se tornaram clássicos da música brasileira, abordando temas como amor, dor e vulnerabilidade.

Também foi uma das primeiras cantoras do país a assumir publicamente sua orientação sexual, tornando-se símbolo de representatividade para a comunidade LGBTQIA+.

📅 Outubro

Diane Keaton

Atriz, aos 79 anos

(Wikimedia Commons)

A atriz norte-americana Diane Keaton morreu no dia 11 de outubro, aos 79 anos, em um hospital na Califórnia. A família confirmou que a causa da morte foi pneumonia. A carreira de Keaton atravessou quase seis décadas e a consagrou como um dos grandes nomes de Hollywood. Ela ganhou projeção internacional ao interpretar Kay Adams em O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola, mas foi a parceria com o diretor Woody Allen que a tornou mundialmente reconhecida.

A longa colaboração entre os dois incluiu oito filmes e culminou em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), papel que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz. Ao longo da trajetória, Diane Keaton ficou marcada por personagens femininas fortes, originais e fora dos padrões tradicionais do cinema.

Ace Frehley

Guitarrista, aos 74 anos

Ace Frehley tinha 74 anos e foi hospitalizado após cair no estúdio; complicações levaram ao óbito (Reprodução/ Instagram)

O guitarrista Ace Frehley, integrante original da banda Kiss, morreu no dia 16 de outubro, aos 74 anos, após sofrer uma hemorragia cerebral. Segundo informações divulgadas pela família, o músico sofreu uma queda em seu estúdio, o que provocou o sangramento.

Ele foi hospitalizado e mantido por aparelhos, que acabaram sendo desligados após decisão dos familiares. Frehley foi um dos fundadores do Kiss, ao lado de Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss, e integrou a formação clássica da banda entre 1973 e 1982, retornando posteriormente entre 1996 e 2001. Seu estilo de guitarra ajudou a definir a sonoridade do grupo e influenciou gerações de músicos do rock.

Sam Rivers

Músico e baixista, aos 48 anos

(Reprodução/ Instagram)

O músico americano Sam Rivers morreu aos 48 anos. Ele foi baixista e um dos fundadores do Limp Bizkit, banda que se tornou um dos principais nomes do nu metal no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Rivers deixou o grupo em 2015, mas retornou em 2018 e participou do álbum Still Sucks, lançado em 2021.

Reconhecido pela presença de palco e pela contribuição musical à banda, Sam Rivers fez parte de um período marcante da história do rock alternativo.

📅 Novembro

Adel Al Najad

Empresário

(Reprodução/Redes sociais)

O empresário Adel Al Najad morreu em Belém, vítima de um infarto. Ele era fundador e proprietário do tradicional “Lanche do Sírio”, estabelecimento instalado há décadas no centro comercial da capital paraense e referência em culinária árabe na cidade. A morte foi confirmada por familiares após clientes e moradores perceberem que a lanchonete havia amanhecido fechada.

Adel comandava pessoalmente o negócio desde a fundação, mantendo uma relação próxima com os frequentadores. Nas redes sociais, a notícia gerou grande comoção, com mensagens que destacavam o atendimento acolhedor e a dedicação do empresário ao trabalho.

Lô Borges

Cantor e compositor, aos 73 anos

Lô Borges (João Diniz (Divulgação)

O cantor e compositor Lô Borges morreu aos 73 anos. Um dos fundadores do movimento Clube da Esquina e referência da música popular brasileira, ele estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, desde o dia 18 de outubro, para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa.

Durante a internação, passou por uma traqueostomia e respirava com auxílio de ventilação mecânica. Lô Borges marcou a história da MPB com canções que atravessaram gerações e ajudaram a definir um dos movimentos musicais mais importantes do país.

📅 Dezembro

Márcio Belém

Ex-jogador de futebol, aos 45 anos

Márcio Belém jogou por muitos anos no Remo (Arquivo O Liberal/Marcelo Seabra)

O ex-meiocampista Márcio Belém morreu aos 45 anos, vítima de um infarto, em sua residência. Campeão brasileiro com o Remo, a morte foi confirmada por familiares e pelo ex-jogador e ídolo azulino Agnaldo de Jesus, conhecido como “Seu Boneco”. Márcio Belém defendeu o Clube do Remo por seis temporadas, entre 2000 e 2005, período em que construiu uma trajetória marcante com a camisa do Leão Azul.

Entre as principais conquistas estão os títulos do Campeonato Paraense de 2003 e 2004, sendo este último de forma invicta, com 100% de aproveitamento, quando o clube venceu todas as 14 partidas disputadas.

Ruthetty

Cantora de tecnomelody

(Arquivo / Ivan Duarte/ O Liberal)

A cantora de tecnomelody Ruthetty morreu no dia 3 de dezembro, em Belém. O corpo da artista, nome artístico de Rute Gomes dos Santos, foi encontrado no bairro da Marambaia. Conhecida como a “rainha das marcantes do brega”, Ruthetty fez sucesso nos anos 2000 com músicas como Viver de Ilusão, Lágrimas e Amor da Minha Vida (Eterno Amor), que embalaram rádios e bailes no Pará.

O caso é investigado pela Delegacia de Feminicídio, que apura as circunstâncias da morte sob sigilo. A artista marcou gerações com sua voz e presença forte na cena do tecnomelody paraense.

James Ransone

Ator, aos 46 anos

Morre aos 46 anos, o ator James Ransone, de It: Capítulo 2 (Divulgação/HBO)

O ator James Ransone morreu aos 46 anos. Conhecido por atuações na série The Wire e no filme It: Capítulo 2, a morte foi confirmada no dia 21 de dezembro pela imprensa internacional. De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o corpo do ator foi encontrado em uma residência após a polícia atender a um chamado.

As autoridades informaram que não há suspeita de crime. Ransone deixa a esposa, Jamie McPhee, e dois filhos. No cinema, destacou-se principalmente em produções do gênero terror, interpretando a versão adulta de Eddie Kaspbrak na adaptação da obra de Stephen King.

Dona Coló

Erveira do Ver-o-Peso, aos 73 anos

(Everaldo Nascimento/Arquivo O Liberal)

Clotilde de Souza, conhecida como Dona Coló, morreu aos 73 anos, em Belém. Uma das erveiras mais conhecidas do Ver-o-Peso, ela era reconhecida nacional e internacionalmente pelos saberes tradicionais ligados às ervas medicinais e aos banhos de cheiro. Dona Coló morreu em decorrência de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Liberal por sua filha, Leila do Socorro.

A erveira estava internada havia cerca de 15 dias no Hospital Abelardo Santos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Sua trajetória fez dela uma referência da cultura popular amazônica.

Brigitte Bardot

Atriz e ícone cultural, aos 91 anos

(Reprodução)

A atriz francesa Brigitte Bardot morreu aos 91 anos. Ícone do cinema e da cultura do século 20, a informação foi confirmada pela Fundação Brigitte Bardot à imprensa francesa. A artista esteve internada em novembro em um hospital na cidade de Toulon, no sul da França, onde passou por uma cirurgia.

Nascida em Paris, em 28 de setembro de 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot redefiniu padrões estéticos e comportamentais no cinema a partir da década de 1950, tornando-se símbolo da mulher moderna ao interpretar personagens emancipadas, libertárias e fora das convenções de sua época.

DJ Zenildo do Brasilândia

Música

DJ Zenildo do Brasilândia morreu nessa terça-feira (30) (Reprodução / Facebook)

O DJ Zenildo do Brasilândia, referência das aparelhagens no Pará, morreu em dezembro de 2025. A informação foi confirmada pela filha do artista, Nilce Fonseca, em publicação nas redes sociais. Conhecido como Zenildo Fonseca, o DJ estava doente e internado em estado crítico, conforme relatos feitos pela família dias antes da morte.

Após a confirmação, amigos, admiradores e integrantes da cena das aparelhagens prestaram homenagens e manifestaram apoio à família nas redes sociais.