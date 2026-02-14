Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Gaby Amarantos aposta em fantasia inspirada no Rainha das Rainhas para puxar trio no CarnaBelém

O look foi confeccionado pelo estilista Zandro Gurjão

Amanda Martins
fonte

Gaby Amarantos leva o 'Rainhas' para CarnaBelém 2026 (Ygor Negrão)

Com muito brilho, pedrarias, penas e adereços, a cantora paraense Gaby Amarantos abriu o trio elétrico do CarnaBelém 2026,  promovido pela Prefeitura, no início da noite deste sábado (14), no Circuito Pedreira, na Aldeia Amazônica.  A artista paraense homenageou o tradicional concurso Rainha das Rainhas, realizado pelo Grupo Liberal, ao escolher a temática da fantasia para estrear o show “Xarque Elétrico”, proposta que mistura o “Rock Doido” ao clima carnavalesco. 

Confira:

Em publicação nas redes sociais, Gaby apresentou o look confeccionada pelo estilista Zandro Gurjão e destacou a importância do concurso homenageado. “O ‘Rainha das Rainhas’ é um dos concursos mais tradicionais e importantes do Carnaval da região Norte, especialmente Belém do Pará”, escreveu.

Na concentração para a saída do trio, também se apresentaram DJ Marcio Lins, Sandrinha Eletrizane e Nirah. Após o trio comandado por Gaby, Allanzinho e a banda I Love Pagode deram continuidade à programação na Arena Aldeia Amazônica.

