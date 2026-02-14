Gaby Amarantos aposta em fantasia inspirada no Rainha das Rainhas para puxar trio no CarnaBelém

Com muito brilho, pedrarias, penas e adereços, a cantora paraense Gaby Amarantos abriu o trio elétrico do CarnaBelém 2026, promovido pela Prefeitura, no início da noite deste sábado (14), no Circuito Pedreira, na Aldeia Amazônica. A artista paraense homenageou o tradicional concurso Rainha das Rainhas, realizado pelo Grupo Liberal, ao escolher a temática da fantasia para estrear o show “Xarque Elétrico”, proposta que mistura o “Rock Doido” ao clima carnavalesco.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Gaby Amarantos apresenta 'Xarque Elétrico' no CarnaBelém 2026, neste sábado]]

Confira:

Em publicação nas redes sociais, Gaby apresentou o look confeccionada pelo estilista Zandro Gurjão e destacou a importância do concurso homenageado. “O ‘Rainha das Rainhas’ é um dos concursos mais tradicionais e importantes do Carnaval da região Norte, especialmente Belém do Pará”, escreveu.

Na concentração para a saída do trio, também se apresentaram DJ Marcio Lins, Sandrinha Eletrizane e Nirah. Após o trio comandado por Gaby, Allanzinho e a banda I Love Pagode deram continuidade à programação na Arena Aldeia Amazônica.