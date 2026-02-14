Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Tadeu Schmidt dá sermão no BBB 26 após expulsão de Edilson Capetinha

Ex-jogador de futebol deixou o reality na manhã deste sábado (14) após conflito com Leandro Boneco

Estadão Conteúdo
fonte

Tadeu Schmidt dá recado aos participantes do BBB 26 (Reprodução)

Tadeu Schmidt conversou com os participantes do BBB 26 na manhã deste sábado, 14, sobre a expulsão de Edilson Capetinha. O apresentador falou com os brothers antes da prova do Anjo e reforçou que confronto físico não é permitido no reality.

Edilson foi desclassificado após se envolver em uma discussão com Leandro Boneco durante a madrugada, no quarto Sonho do Grande Amor. Segundo a dinâmica do programa, o ex-jogador deixou a casa após violar uma regra ao confrontar o rival.

Com a saída de Capetinha, esta edição já registra três expulsões: Paulo Augusto, Sol Vega e o próprio Edilson.

VEJA MAIS

image Edilson Capetinha é desclassificado do BBB 26 após agredir Leandro ‘Boneco’
Participante foi retirado do programa após análise de imagens que confirmaram agressão física contra Leandro

image Prova do Líder: Jonas vence a disputa e garante liderança pela 2ª vez consecutiva no BBB 26
O brother escolheu Gabriela, Jordana, Alberto Cowboy, Edilson Capetinha e Marciele para o VIP

image 'BBB 26' tem discussão generalizada sobre estratégias durante a Prova do Líder

Durante o pronunciamento, Tadeu afirmou que conflitos fazem parte do jogo, mas ressaltou que existe um limite que não pode ser ultrapassado.

"BBB é um jogo de emoção. Um jogo que exige muito de todos vocês, 24 horas por dia. Todos nós gostamos de assistir a vocês se posicionando, assistir aos conflitos, às tretas. Pra sobreviver nesse jogo tão intenso o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada: o confronto físico não é uma opção no BBB", disse o apresentador.

Ele também destacou que a regra não é novidade para os participantes e reforçou que o programa quer que os eliminados deixem o reality apenas pela decisão do público.

"A gente não quer ver ninguém saindo do BBB por outros motivos", completou.

Entenda o que aconteceu na madrugada

Edilson e Leandro Boneco trocaram xingamentos e chegaram a se aproximar durante o desentendimento. Em determinado momento, Boneco pediu para que Capetinha se afastasse, mas o pedido não foi atendido e a situação continuou se intensificando.

Babu Santana entrou no cômodo e separou os dois, conduzindo Leandro para o andar de baixo da casa. Edilson permaneceu no quarto e foi dormir.

Ao longo da madrugada, Boneco foi consolado por outros participantes. Já na manhã deste sábado, Edilson foi chamado e informado sobre a desclassificação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BBB 26

Tadeu Schmidt

expulsão

Edilson Capetinha
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FOLIA

Silvia Braz curte o Carnaval de Salvador no trio elétrico de Ivete Sangalo

A cantora comanda o tradicional Bloco Coruja

14.02.26 16h00

MUSA

Sabrina Sato abre oficialmente o Carnaval com fantasia de elfa toda tatuada

A apresentadora usou alta-costura no seu primeiro dia de maratona carnavalesca

14.02.26 15h43

MAMÃE

Lauana Prado faz chá revelação em bloco de Carnaval e anuncia sexo do bebê ao lado de Tati Dias

O bloco de rua comandando pela mamãe foi gratuito

14.02.26 15h17

DISPUTA

Prova do Anjo do BBB 26: Gabriela vence a disputa e indica Alberto Cowboy ao Castigo do Monstro

A sister poderá ganhar mais uma imunidade em troca de abrir mão do vídeo da família

14.02.26 14h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

EXPULSÃO

Edilson Capetinha é desclassificado do BBB 26 após agredir Leandro ‘Boneco’

Participante foi retirado do programa após análise de imagens que confirmaram agressão física contra Leandro

14.02.26 9h32

famosos

Nanda Costa e Lan Lanh se separam após 12 anos de união

As artistas não se manifestaram sobre a decisão nas redes sociais

14.02.26 7h57

FOLIA

Pinduca leva carimbó e marchinhas ao CarnaBelém 2026, que já agita Belém e distritos

Ver-o-Rio Psica da Velha Chica e Circuito Pedreira concentram os principais shows até 17 de fevereiro

14.02.26 8h00

FOLIA

Alok agita primeira noite de Carnaval em Vigia com set clássico de música eletrônica

O público lotou o Espaço Cultural Tia Pê, onde o artista apresentou um show gratuito que marcou oficialmente o início da programação carnavalesca de 2026 no município paraense

14.02.26 8h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda