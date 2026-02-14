Gilberto Gil se declara à Ludmilla durante encontro em Salvador
Mestre baiano disse que a cantora é “sua preferida” após Fervo da Lud arrastar multidão no Circuito Barra Ondina
A cantora Ludmilla teve um encontro especial com Gilberto Gil neste sábado (14) em Salvador, em meio a sua maratona de Carnaval. Durante um almoço, Gil declarou que Ludmilla é “sua preferida”, em um gesto de reconhecimento que simboliza a força e a relevância da cantora no cenário atual.
O encontro acontece dois dias após Ludmilla participar da abertura oficial do Carnaval de Salvador, na quinta-feira (12), com o Fervo da Lud, quando arrastou uma multidão no Circuito Barra Ondina e celebrou os ritmos brasileiros que marcam sua trajetória.
