Ludmilla lança álbum que reinventa o R&B com influências da música brasileira

Ludmilla, que há soma mais de 15 bilhões de streams e ocupa atualmente o 6º lugar entre as mulheres pretas mais ouvidas no mundo, ao lado de nomes como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj, lança “Fragmentos”, seu sexto álbum de estúdio.

O projeto é uma bem elaborada coleção de canções R&B que refletem a vida de Ludmilla, sua trajetória, amores, desafios e descobertas. Ao longo de 15 faixas, a cantora explora vocais poderosos em músicas pensadas para revelar a força e a expressividade de sua voz, misturando o Rhythm and Blues com elementos do funk carioca, samba, pagode, ijexá e outros estilos que são genuinamente nossos.

Ludmilla se dedicou a um processo de composição e produção intenso, que durou mais de um ano e meio, e incluiu períodos de criação no Brasil e nos Estados Unidos, onde gravou em estúdios emblemáticos como o Westlake Studios, escolhido por Michael Jackson para gravar “Thriller” (1983) e por Beyoncé para dar vida ao seu “Cowboy Carter” (2024). Por lá, a artista trabalhou com produtores renomados do universo R&B, incluindo London on the Track, Los Hendrix, Max Gousse e Poo Bear, nomes que já colaboraram com SZA, Justin Bieber, Drake, H.E.R, Summer Walker e Chris Brown.

“Esse álbum pode ser descrito como um registro de momentos diversos da minha vida e das pessoas que cruzaram meu caminho, onde cada faixa captura fragmentos de emoção, memória e identidade. É uma colcha de memórias, emoções e identidade, costurada de forma que cada música reflete um momento, uma sensação, uma conquista ou uma superação que me transformou.”, explica a cantora.

O compilado reúne participações especiais de destaque, reforçando a força feminina que permeia o trabalho, com Veigh sendo o único convidado masculino. Entre os nomes, estão Luísa Sonza, Duquesa, AJULIACOSTA, Victória Monét, Latto e Muni Long, que canta em português em “Tudo Igual”.