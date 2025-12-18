Iron Maiden anuncia show extra em SP após esgotar ingressos para a primeira data

Após esgotar ingressos para o show de 25 de outubro de 2026, em São Paulo, colocados à venda para o público em geral nesta quinta-feira, 18, o Iron Maiden anunciou uma data extra para o dia 27 de outubro de 2026. O local será o mesmo, o Allianz Parque.

O grupo de heavy metal virá ao Brasil com a turnê Run for Your Lives World Tour, que celebra 50 anos de carreira. A abertura dos dois shows ficará por conta do Alter Bridge.

Para a nova apresentação, haverá pré-venda Santander para clientes Private e Select a partir do dia 20 de dezembro, e pré-venda para os demais clientes Santander a partir do dia 21 de dezembro. A venda para o público geral terá início no dia 22 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da Livepass.

A formação atual do Iron Maiden conta com Bruce Dickinson (vocal), Steve Harris (baixo), Simon Dawson (bateria) e os guitarristas Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers. Dickinson passou pelo Brasil em 2025, se apresentando com seu projeto solo na edição deste ano do The Town.