Especialista fala sobre relacionamentos tóxicos entre famosos

Falar sobre a questão “relacionamento tóxico” é sempre delicado. Apesar de ser uma situação cada vez mais recorrente na vida real, algumas pessoas ainda enfrentam tabu para discutir causas e soluções contra abusadores físicos e emocionais. O que não é diferente também no mundo dos famosos, históricos como os da cantora Miley Cyrus e da ex-BBB Mayra Cardi foram alguns dos que chocaram o mundo. Ciúme, sentimento de posse e falta de empatia são algumas das características comuns entre os agressores.

A ex-bbb e coach Mayra Cardi viveu 14 traições ao lado do ator Arthur Aguiar, além de inúmeras cenas de ciúme excessivo por parte do artista. A psicóloga e gestalt-terapeuta especialista em casal e família, Luísa Terzi fala que atitudes semelhantes a de Arthur Aguiar revela uma grande insegurança. “Muitos desses relacionamentos tóxicos baseado em sucessivas traições, ciúme excessivo da parte dele, são baseados em insegurança. Ele tende a estar sempre ‘acima’ dela, para que ele se sinta no controle e seguro”, explicou.

Luísa afirmou ainda que o perfil do artista é de controlador. “Ele quer as mulheres aos pés dele. Obter a segurança que ele pode fazer tudo e a parceira não. Então ele controla tudo a sua volta, desde como ela age, se veste até situações mais graves como as traições em si. Muita gente que faz essa prática de relacionamento abusivo, se utiliza de pessoas emocionalmente abaladas”.

Psicóloga e gestalt-terapeuta especialista em casal e família, Luísa Terzi (Matheus Aguiar)

Outra situação que incomodou bastante os fãs da cantora Miley Cyrus foi o papelão que o ex-marido Liam Hemsworth fez ela passar em ocasiões públicas. “Miley Cyrus estava feliz, fez uma brincadeira em uma situação ao vivo e foi repreendida. A partir daí, vimos uma situação de controle da parte dele. É como se ele não deixasse ela livre o suficiente para ser quem é. O manipulador da situação ele faz esse tipo de movimento, controlando a pessoa nesse quesito. E a pessoa que está sendo manipulada, tende a ser uma pessoa dependente emocional.

A psicóloga afirma ainda que a vítima vai constantemente diminuindo para caber dentro daquela relação. “O manipulador então, vai se engrandecendo cada vez mais. São duas pessoas inseguras, onde uma exerce mais poder sobre a outra. A vítima nesse caso, precisa de ajuda para entender que ela não precisa disso e que precisa recuperar sua autoestima”, concluiu a especialista.