Exclusivo: Guilherme, filho do cantor Latino, afirma que vai processar o pai; entenda

No dia 20 de maio, o cantor Latino publicou um pronunciamento em seu Instagram explicando os motivos que o levaram a expulsar um de seus filhos da sua casa, Guilherme Rocha. No vídeo o cantor relata que Guilherme causou diversos problemas como agressões e dependência química. Com exclusividade, Guilherme Rocha contou ao Grupo Liberal que irá processar o pai e provar que Latino o acusou injustamente.

Aos 18 anos, após comprovação mediante exame de DNA, Guilherme Rocha foi reconhecido como filho do artista e passou a morar com ele. Entretanto, segundo Latino, o filho causou diversos problemas em sua casa, chegando a agredir a sua esposa, Rafa Barbie. "Ele causou inúmeras situações pesadas, uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema dele não era só ter ficado anos longe do pai", contou no vídeo o cantor.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Guilherme afirmou que vai processar o pai por difamação. "Tudo o que meu pai falou são difamações que ele não pode provar na justiça e tudo o que eu falei dele são verdades que eu vou provar na Justiça. Ele me expôs muito e eu só me defendi" declarou Guilherme Rocha.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)