Guilherme Rocha chama Latino de 'Puff Daddy brasileiro' e diz que vai expor o pai

Filho do cantor Latino, Guilherme Rocha, de 27 anos, usou as redes sociais para fazer novas declarações contra o pai. Em postagens publicadas neste fim de semana, o jovem comparou o artista ao rapper norte-americano P. Diddy, que atualmente responde a acusações judiciais nos Estados Unidos. O jovem afirmou que pretende divulgar conteúdos que, segundo ele, comprovariam comportamentos problemáticos do cantor. Latino ainda não se pronunciou sobre.

VEJA MAIS

"As pessoas vão ver quem é o Latino. Ele é o Puff Daddy brasileiro, e eu vou provar", declarou.

O jovem também mencionou a existência de informações armazenadas em seu celular que estariam relacionadas ao pai. "Eles nem sabem as coisas que eu tenho no celular contra ele", continuou.

Ainda nas declarações, Guilherme acusou a mãe de ter se aliado a Latino. Segundo ele, ela teria abandonado a criação dele durante a infância e, mais recentemente, teria colaborado com o artista. "Ele usou a minha mãe, que é mais covarde, que me abandonou quando criança, e ainda forneceu coisas para o próprio pai", afirmou.

O filho do cantor também comentou que, nos últimos meses, recebeu ajuda financeira de Latino, mas alega que isso teria sido usado como forma de humilhação. "Começou a me dar dinheiro faz uns seis meses, e usa disso pra me humilhar. Sempre me mantém bloqueado nas redes sociais", disse.

Em meio às declarações, Guilherme atualizou a descrição de seu perfil em uma rede social. A nova frase diz: “Todos passam por problemas e dificuldades na vida, mas elas não devem ser expostas para a família e nas redes sociais com difamações sem prova”, em referência a uma acusação feita por Latino de que o filho seria dependente químico.