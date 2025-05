Por motivo de saúde Oruam cancela show no Amazon Music Festival, em Belém

O cantor Oruam não irá mais se apresentar na quarta edição do Amazon Music Festival, marcada para a noite deste sábado (24/05), no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada nas redes sociais da Amazon Produções, uma das organizadoras do evento.

"Por motivos de saúde, o cantor não poderá se apresentar", diz o comunicado publicado.

Apesar do cancelamento, a organização afirmou que o festival seguirá normalmente com as atrações previamente confirmadas, entre elas MC Cabelinho, Poze do Rodo, Orochi e Tribo da Periferia. Os artistas prometem uma noite dedicada ao trap nacional e à cultura urbana.

Regras para reembolso

Na mesma publicação, os organizadores explicaram que ingressos já validados para o evento não estarão aptos a reembolso. Já para os ingressos que ainda não foram validados, o público poderá solicitar o reembolso entre os dias 26 e 30 de maio, das 14h às 18h, presencialmente na sede da ShowBis, localizada na Av. Serzedelo Corrêa, 917, no bairro de Nazaré.

Para quem realizou a compra online, o reembolso poderá ser solicitado diretamente no site da plataforma de vendas. Os organizadores reforçaram que é importante que o público fique atento aos prazos e às condições informadas.