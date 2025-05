Amazon Music Festival chega na sua quarta edição com shows no Mangueirão

Neste sábado (24), o Amazon Music Festival está de volta para o seu quarto ano consecutivo com trap e rap. Com as atrações que literalmente o público pediu, o festival também chega com uma atração inédita: a Tribo da Periferia.

Formada uma dupla de rap em Brasília, Distrito Federal, a Tribo da Periferia é integrada por Look e DuckJay. Com oito álbuns lançados, dois discos de platina, a dupla está junta desde 2011.

VEJA MAIS

Além de Look e DuckJay, o line up é composto por Oruam, Poze do Rodo, Orochi e MC Cabelinho.

Os ingressos estão sendo vendidos, com taxas, nas lojas Amazon Toy dos Shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Metrópoles, e online no ingressosa.