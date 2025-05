Arraial do Pavulagem promove Roda de Boi e faz ‘virada de chave’ de oficinas para ensaios

No próximo sábado (24), a partir das 19h, para os brincantes que estão na expectativa pelos arrastões do Arraial do Pavulagem de 2025 haverá a opção de curtir uma Roda de Boi gratuita, com show da banda Arraial do Pavulagem, no Boulevard da Gastronomia. A apresentação anuncia o início dos ensaios do Batalhão da Estrela, após o período de oficinas para a preparação dos membros do mesmo batalhão.

VEJA MAIS

As Oficinas para iniciantes do Batalhão da Estrela, inicadas no dia 8 de maio, tiveram mais de 400 pessoas acompanhadas por 12 instrutores e 20 auxiliares. “Em 27 anos, mais de 10 mil brincantes viveram a atividade, fortalecendo a cultura popular e os laços de pertencimento”, informa o Instituto Arraial do Pavulagem.

Nos Ensaios do Batalhão da Estrela, que ocorrem a partir do próximo domingo, 25, até o dia 11 de junho, os iniciantes se integram com brincantes que já participaram dos arrastões em outros anos para entrar no ritmo dos arrastões do Pavulagem. Neste ano, os arrastões ocorrem nos dias 15, 22 e 29 de junho e 06 de julho.

Segundo os artistas, no palco, a banda apresenta um repertório com muitas canções de sucesso que marcam essa época do ano no coração dos “pavuleiros”. “O show vai ser uma celebração desse momento do Batalhão, que é a alma dos nossos cortejos. É ali que a festa começa de verdade, com cada brincante trazendo sua energia, sua história e seu compromisso com essa tradição”, comenta Júnior Soares, músico, compositor e cofundador do Arraial do Pavulagem.

Durante todo o evento, serão arrecadados itens de higiene pessoal, como escova e creme dental, sabonete, absorvente e shampoo. As doações serão destinadas ao Cordão do Galo, projeto sócio-cultural realizado pelo Arraial do Pavulagem em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó,beneficiando crianças e famílias locais com vivências culturais e doações.

Com o tema "Arraial da Floresta", a edição 2025 é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem com patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Conta ainda com apoio do Governo do Pará, Secult, Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas, Sesc (PA) e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves).

"Mais que uma atividade simbólica, a Roda de Boi com a Banda Arraial do Pavulagem é um momento de encontro com a tradição e com o espírito de coletividade que marcam os Arrastões do Pavulagem. Estão convidadas famílias, crianças e brincantes de todas as idades para celebrar, dançar e firmar laços com a cultura popular da Amazônia”, afirma em texto de divulgação o Instituto Arraial do Pavulagem.

AGENDE-SE

Roda de Boi com Banda Arraial do Pavulagem

Data: 24 de maio (sábado)

Local: Boulevard da Gastronomia (Av. Magalhães Barata, esquina com 14 de Março)

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita (sujeita à lotação)

Arrecadação de doações: itens de higiene pessoal (escova e creme dental, sabonete, absorvente e shampoo)