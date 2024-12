VÍDEO: Banda paraense faz versão indie rock da música 'Eu Amo Você', da Banda Os Brothers

Quem é do Pará certamente conhece “Eu Amo Você”, o hit marcante da Banda Os Brothers. Mas já imaginou essa música icônica reinterpretada em um estilo indie rock? Foi exatamente isso que a banda paraense Verene fez. O cover "diferentão", lançado em um vídeo gravado durante um show no início de dezembro, conquistou o público e viralizou nas redes sociais.

A versão da Verene trouxe um tom melancólico à canção, com bateria, guitarra e baixo em destaque. Nas redes sociais, a banda definiu o trabalho como uma “versão cheia de sentimento” e pediu que o vídeo chegasse à Banda Os Brothers. Após muitas marcações, a banda homenageada comentou e não poupou elogios: "Sucesso demais! Parabéns 😍👏👏👏", comentou o perfil oficial de Os Brothers.

Os internautas também se apaixonaram pela nova versão do clássico. "Éguaa, eu piro muito nessa versão!! 🤟🏼🔥", escreveu uma fã. "Vocês são bons demais, essa versão ficou demais!", destacou outro seguidor. O vocalista da Verene, Giovanni Zeit, ainda brincou sobre a experiência de interpretar a música: "Cantar essa sem chorar foi difícil."

O show onde o cover foi gravado aconteceu no dia 1º de dezembro e contou com participações de artistas e bandas autorais como Cout, Cazimi, Rasec, Malu Guedelha e Drin Esc.

Sobre a banda

Formada em 2019, a Verene é composta por Berg Viana (bateria e vocais), Dionísio Fares (baixo), Felipe Palha (guitarra e synth), Gabriel Flexa (guitarra, synth e vocais) e Giovanni Zeit (vocal). O nome da banda significa "verdade" e reflete a proposta de retratar realidades cotidianas em sua música. A banda carrega influências de Fresno, Scalene, QOTSA e Molho Negro, entre outros.

Cada uma das novas faixas reflete a diversidade de influências dentro da banda independente (Breno Leal)

Desde o lançamento de seu primeiro single, "Bem a Tarde", em 2019, a Verene tem mostrado sua evolução musical. Durante a pandemia, em 2020, lançou o single duplo “Movimento Contínuo”, e, em 2023, apresentou o EP “Por Onde Tudo Passa”, com destaque para a faixa “Eu Vou”, que fez parte da playlist "Indie Brasil" do Spotify.

Em 2024, a banda lançou “Caipirinha”, marcando uma nova fase com a adição de novos integrantes e uma abordagem inovadora no uso de sintetizadores. Além disso, seu single duplo, com as faixas “Tudo me Distrai” e “Cigana”, também já está disponível nas plataformas digitais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)